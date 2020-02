Heizenreder: “Fue una fiesta exitosa”

Tras la realización de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, el intendente de Herradura evaluó como “exitoso” el evento, subrayando la participación récord de embarcaciones para las competencias de pesca con un total de 705 inscriptos, así como también en materia gastronómica añadió que “tuvieron buenas ventas los emprendedores formoseños”.“Fue una fiesta exitosa que se celebró en paz y con tranquilidad donde las familias vivieron con alegría las dos noches de espectáculos musicales, así como también no tuvimos ningún inconveniente con los torneos de pesca”, enfatizó.Siguiendo con el balance, acotó que los complejos de cabañas nuevamente tuvieron ocupación total de camas e incluso para este próximo fin de semana ya fueron alquilados, es por eso que calificó a Herradura “como una localidad que se posiciona turísticamente”.Acerca de los emprendedores que se dieron cita para el evento, dijo que tuvo oportunidad de recorrer los stands de comidas que se ubicaron en el predio y la avenida principal y donde percibió que “estaban muy contentos porque las ventas fueron muy buenas, lo que significa una inyección de dinero para la comida familiar”.En cuanto a la pesca de corvina, destacó la política de inclusión del Gobierno de la provincia, y especialmente la modalidad a remo, que tuvo más inscriptos en esta edición del torneo 2020, que la embarcación a motor. Ampliando que “de eso hablamos cuando decimos políticas inclusivas porque participaron pescadores que por diferentes motivos o situación económica no cuentan con una lancha a motor, pero que igualmente se dieron cita en la competencia que otra vez batió record con 705 inscriptos en total”.Teniendo en cuenta esta cifra de competidores, sostuvo que la municipalidad local y el gobierno provincial realizaron mejoras en la zona de largada de las embarcaciones, “se construyeron más rampas de salidas, lo cual permitió que la largada sea fluida y no haya ningún inconveniente, ya que todas las embarcaciones estuvieron en el agua en el mismo momento”, agregando el apoyo de los organismos de fiscalización de la competencia y también la Prefectura Naval Argentina, dedicada a la seguridad náutica de todos los participantes.Por último, el intendente elogió la actitud de hospitalidad de los herradureños con los visitantes y turistas, y especialmente las más de 300 personas que colaboraron con el gran almuerzo de camaradería para más de 2500 pescadores, quienes formaron parte de las dos jornadas de competencia que se vivió en el festival.“Fueron más de 300 personas que brindaron su aporte voluntario para preparar el almuerzo, fueron gente del Centro de Jubilados, chicos de los colegios y entre otras personas del pueblo comprometidas con la mejor atención hacia los pescadores”, concluyó.Cabe recordar que el viernes, día previsto para la apertura del mega evento, la comisión organizadora tuvo que suspender el inicio por las inclemencias del tiempo, lo cual el jefe comunal opinó que “fue una decisión inteligente, especialmente por la seguridad de la gente ya que había mucha humedad en algunos sectores del predio”.