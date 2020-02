Guille Kullak presenta "Quiero" en Formosa en formato acústico y con romántico videoclip

Tras meses de arduo trabajo, este viernes 7 de febrero el cantante y compositor latino formoseño, Guille Kullak, regresa a la escena musical local, regional e internacional re versionando en formato acústico y con marcada impronta melódica el popular tema “Quiero” lanzado meses atrás con la colaboración del artista cubano Baby Rhagga.



Esta pieza que se convirtió en uno de los temas más escuchados no solo en bares, clubes nocturnos, festivales de masiva concurrencia joven en su ciudad natal y redes sociales a inicios de la temporada de verano, es presentado esta vez en formato acústico con un romántico video grabado en los Estados Unidos, más precisamente en las afueras de Las Vegas, en el marco de un imponente paisaje montañoso.



“Estoy muy ansioso con el lanzamiento de “Quiero” acústico. Es una canción que en lo personal me gusta mucho y aguardo con gran expectativa la reacción del público”, expresó Kullak.



En ese marco, el artista de InOut Music también reveló que a partir de este producto surgió la idea de “armar un disco solista y exclusivo de acústicos, con canciones propias que aún no han salido a la luz; además de otro proyecto discográfico que me genera gran ilusión y que contará con la contribución de destacados representantes del género latino y reggaetonero entre los cuales están Rhagga y el panameño Makano”.



Acerca del video clip “Quiero”



En principio, el material audiovisual fue pensando para las redes sociales, filmado en las afueras de la Ciudad de Las Vegas, donde empieza el desierto de Nevada. Pero rápidamente el producto adquirió mayor dimensión y hoy es parte importante del disco solista en el cual se encuentra trabajando el formoseño.



La canción apela a través de las imágenes a la sensibilidad de los espectadores con la intención de que estos se teletransporten y entiendan la nostalgia que le provoca al protagonista del video pensar en su ex pareja, además del deseo de volver a verla una vez más.