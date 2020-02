Formosa mantuvo comunicación directa con la Secretaria de Acceso a la Salud

La secretaria de Acceso a la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, doctora Carla Vizzoti, afirmó en comunicación directa con la provincia de Formosa que en Argentina no existen casos confirmados de Coronavirus, y en caso de tenerlo el país pondrá en marcha el protocolo de actuación diagramado durante la presidencia de Néstor Kirchner.En primer lugar destacó la importancia de que el organismo vuelva a tener rango de ministerio luego de ser degradado a secretaría en 2018, durante el gobierno de Macri, y también celebró poder brindar entrevistas directas con las provincias argentinas “Es nuestra obligación estar para dar respuestas, y estaremos siempre disponibles para los medios de comunicación y las autoridades provinciales".Vizzoti trajo tranquilidad al pueblo, explicando que en Argentina no hay casos confirmados de Coronavirus, sí del argentino que se encuentra a bordo de un crucero Diamond Princess cerca de Tokio, "pero que recibe el protocolo y está siendo contenido"."Lo importante a tener en cuenta es que el 99% de los casos están en China y la mayoría han viajado desde China -en un principio- la transmisión de persona a persona en los demás países no es sostenida, es muy escasa, debe ser con contactos muy estrechos. Teniendo en cuenta la cuarentena y las medidas que toma China, el riesgo de contraer casos en la región de las Américas ha disminuido mucho", puntualizó.Desde el Ministerio de Salud de la Nación, la Jefatura de Gabinete, la interacción con otros ministerios y las 24 jurisdicciones trabajan fuertemente en las recomendaciones que son: la detección precoz, el aislamiento, el cuidado del posible caso y el seguimiento de los contactos se aúna esfuerzos en la red de diagnóstico para poder identificar eventualmente algún caso que pudiera ingresar al país para poder descartarlo o confirmarlo.Sobre los síntomas, manifestó que los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos, dificultad para respirar, fiebre, infección respiratoria, tos y dolor muscular.La doctora Vizzoti hizo hincapie en que solo el 20% de los casos pueden evolucionar a neumonía y que como el virus es nuevo, no tiene un tratamiento específico por el momento, pero que se deben tener en cuenta las normas básicas como airear los espacios, lavarse las manos y los alimentos, evitar el contacto a personas con gripe, cubrir la nariz y la boca con el ángulo interno del codo al estornudar o toser."Además de los síntomas se debe tener un nexo epidemiológico, es decir, saber que uno estuvo en un área de circulación viral -que por ahora son algunas zonas de China- o bien, en contacto con alguien que tenga la enfermedad confirmada", detalló.Para finalizar, adelantó que en próximo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) la organización con respecto al Coronavirus y los trabajos de salud en el país, tendrán un rol principal.