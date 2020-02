Federación Agraria pide firmeza en la segmentación de las retenciones

El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Formosa, Rolando Ziesenis, advirtió que desde la organización "no se le va hacer el juego a los grandes productores, no vamos a salir a destrozar todo". Por otra parte, se mostró esperanzado ante la reunión entre el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra y los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades del agro, en medio del conflicto por las retenciones.En este sentido, explicó que el problema recae en que el campo está preocupado por las retenciones en el sentido de que se generalizan, "Cuando se habla de retenciones es como si éstas serían aplicadas indiscriminadamente a todo productor que esté produciendo lo que sea que esté produciendo, y no es así".Si bien, afirmó, “No tenemos precisiones de cómo será aplicado, creemos que sólo se aplicará a la soja, sería importantísimo que los demás granos no sufrieran un aumento en las retenciones. Lo que se nos está indicando es que el producto que sufrirá aumento, será la soja".Reveló, "El tema es que, para el sector que yo represento, de Federación Agraria, y para el mediano y pequeño productor lo importante es que las retenciones -sean las que sean- sean segmentadas"."Es decir, que no recaigan sobre el mediano y pequeño productor ni sobre las economías regionales, por eso, lo que pedimos es que se respete la crisis y la situación que están atravesando estas economías regionales por su lejanía al puerto, por sus fenómenos climáticos, y por los costos de financiamiento para las campañas. Que se comience a trabajar en una serie de medidas para que las economías regionales se activen y nuestros productores crezcan en el campo", continuó.ConflictoSe diferenció de los conflictos en la pampa húmeda, "Los tractorazos no se realizan en nuestra zona, ya que el tema de los agroexportadores es un tema que nosotros los productores no la vemos ni por cerca, muchas veces nos ocurrió que nos compran toda la producción, suben los precios, ellos ganan miles de millones y el productor no recibe ni un peso. El campo no es el mismo campo en Buenos Aires, en el sur de Santa Fé, Córdoba, que el campo en el Chaco, Formosa, Corrientes".Fue contundente cuando aseguró que "Los productores tampoco son los mismos, pero sin embargo, las condiciones para financiamiento, intereses en el banco, financiamiento para las campañas agrícolas, agroquímicos, semillas, cuestan más en las economías regionales que en la pampa húmeda".En este punto, advirtió que "Lo que un productor lo cumple sin ningún problema, el mediano y pequeño productor no puede cumplir, y así hay cosas que no podemos recibir porque no estamos en condiciones de cumplir con la operatoria de la AFIP. Esas cosas deben ser contempladas y trabajadas".Por otra parte, el dirigente destacó el rol del ministro Basterra, "Tenemos varias ventajas y una es que tenemos un ministro que conoce a fondo cuál es la producción de las economías regionales, un hombre que ha trabajado arduamente; esta conversación será muy distinta ya que Basterra trabajó en el territorio, conoce la producción regional y también lo que se produce en la pampa húmeda".Al finalizar expresó que desde Federación Agraria no se acompañarán los reclamos apuntalados por los grandes agroexportadores, "Lo que nos interesa a nosotros, y lo que reclamamos es que se ponga firmeza en la segmentación de las retenciones; que se busquen medidas especiales para las economías regionales y para el mediano y pequeño productor en lo que hace a créditos, financiamiento, parte impositiva y demás. No le vamos hacer el juego a los grandes, ni vamos a salir a destrozar todo, cortes de ruta, en esa no vamos a estar".