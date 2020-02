"El primer tema a resolver es el del endeudamiento, a partir de eso vamos a tener presupuesto"

“Esto hay que consultarlo con especialistas, hay que estudiar el tema”. Aunque dice que no comparte las restricciones a la prensa que contiene el proyecto, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), no descartó la posibilidad de que la Cámara alta debata la polémica iniciativa kirchnerista que intenta limitar la prisión preventiva en causas de corrupción.Así, Mayans le dio nueva vida al proyecto, después de que voceros de la vicepresidenta Cristina Kirchner salieran a despegarse del tema. Más aún, el legislador consideró que tanto Milagro Sala como Julio De Vido son víctimas de detenciones arbitrarias producto de lo que calificó como un uso político de la Justicia en el Gobierno de Cambiemos.En diálogo con el diario La Nación, el senador formoseño defendió las medidas económicas del Gobierno y negó que existan tensiones entre Alberto Fernández y su vicepresidenta.-¿El Gobierno no tiene programa, como sostiene la oposición?-El primer tema a resolver es el del endeudamiento porque a partir de eso vamos a poder tener presupuesto. El programa del Gobierno es sencillo: una vez que tengas resuelto el esquema de deuda va a poder decir qué vas a priorizar, si la educación, la salud, la defensa, la Justicia.-Otra crítica es por la falta de medidas para reactivar la economía.-El tema es que ahora nadie nos presta un peso. Entonces, estamos viviendo de lo que se recauda porque el préstamo privado ya no existe, el Fondo Monetario ya hizo su parte y no tenemos quién nos preste hasta saber cómo se va a comportar la Argentina con la deuda. Por eso primero hay queresolver el tema de la deuda.-¿Hay o no ajuste?-La economía se ha contraído y vino cayendo. Lo primero que tenemos que hacer es atajar la caída, que es por la contracción del sistema económico, es decir inflación con recesión. Esto es lo que está afectando al asalariado, al jubilado, al pensionado, porque la canasta básica está por encima de los 40.000 pesos.-Si la canasta tiene ese valor, ¿por qué se les da un aumento menor a las jubilaciones de más de 16.000 pesos?-La visión es recuperar el consumo con los sectores que menos tienen. Obviamente que hay gente que está disconforme con este esquema de solidaridad porque dice: “Yo no tengo la culpa de la administración que se ha hecho, del despilfarro” y no quiere que se le explique, quiere que se cumpla. Pero lo que hace el Gobierno es lo que puede, porque tiene agotado el sistema de financiamiento.-¿No convenía mantener la fórmula de actualización mientras se buscaba una nueva?-Sabemos que va a haber presentaciones y no queremos volver al caso Badaro. Pero esa fue la evaluación que hizo el equipo económico para hacer sustentable el sistema previsional, porque cayeron los aportes, el sistema impositivo y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo que ve el Gobierno es cómo hacer sustentable el programa económico y busca las alternativas para ir impactando, aunque sea levemente, en el crecimiento, bajar la inflación y a partir de ahí ir equilibrando el sistema económico.-¿Qué debe hacer el Gobierno para inyectar dinero en la economía?-Creo que hay que llegar rápidamente a un acuerdo con las provincias para implementar un programa de viviendas que dé 100.000 empleos y eliminar el gasto superfluo.-¿Hay diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?-No veo eso. Como presidente de bloque hablo con la vicepresidenta y hay una total disposición a colaborar con el plan de gobierno. Puede haber algunas diferencias con relación a personas o algunos programas, pero es normal que eso ocurra.-¿El proyecto que intenta regular la prisión preventiva cuenta con el apoyo del bloque?-En principio son senadoras que han puesto su visión sobre las prisiones preventivas, no fue analizado en el bloque. Creo que sí hubo un abuso con las prisiones preventivas, que se las usó como coacción.-¿Comparte el proyecto?-No profundicé sobre el proyecto, pero como consecuencia de lo que pasó viene este proyecto. Ahora hay que ver si racionalizamos el tema y tenemos un mejor sistema de prisión preventiva. Esto hay que consultarlo con especialistas. Todavía ni siquiera está constituida la comisión, pero hay que estudiar al tema.-¿No es una cuestión que debería regular la Corte Suprema?-Nada dice que no se pueda cambiar el Código Penal si es para mejorar el sistema. Igual, creo que el sistema democrático siempre debe ser respetuoso de la libertad de prensa porque hoy con internet y los celulares es imposible que uno quiera hacer un esquema de restricciones. Hacer algo que vaya en desmedro de eso no mejora la calidad democrática tampoco. Pero también hay que ver que la actuación judicial sea como corresponde.-¿Pero este tema amerita o no una intervención del Congreso?-Creo que el Congreso tiene que estudiar el tema para ver si la Justicia puede tener una mejor precisión y creo que los especialistas están para opinar sobre el tema.-¿Comparte la postura de que hay presos políticos?-El Presidente no quiere que se diga que son presos políticos porque no están a disposición del Poder Ejecutivo, entonces habló de un esquema arbitrario. Yo creo que hubo arbitrariedad en ese tema. Creo que las arbitrariedades se cometieron dentro del Poder Judicial.-¿De Vido y Sala son presos políticos?-Creo que tanto en el caso de Milagro Sala como en el de De vido se cometieron arbitrariedades. En el caso de Milagro Sala hubo un abuso contra la libertad porque la detuvieron por un acampe. Buscaron la forma de detenerla,-¿Cambiemos usó la Justicia para perseguir peronistas?-Sí, creo que es cierto. Hubo un manejo poco claro y mucho tuvo que ver en eso (Germán) Garavano. Creo claramente que hubo un esquema de utilización del poder político para poder controlar a la oposición a través del Poder Judicial.“La legalización del aborto es inconstitucional”El senador Mayans no piensa cambiar aún su postura en contra de la legalización del aborto, a pesar de que desde diciembre último es el nuevo presidente de la mayoría oficialista de la Cámara alta. “La Constitución y los tratados internacionales protegen la vida desde la concepción”, sentenció.Mayans fue taxativo en la defensa de sus convicciones, hasta el extremo de afirmar que si el Gobierno envía un proyecto que impulse la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sería inconstitucional. “El Presidente lo sabe porque es jurista”, advirtió.-¿Cómo conciliará su rechazo a la legalización con el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo?-La Constitución nacional, los tratados internacionales y las leyes protegen la vida desde la concepción. El Estado argentino tiene esa visión. Eso es lo que está vigente. Si hay que cambiar algo, hay que cambiar la Constitución y los tratados internacionales, y eso el Presidente lo sabe porque es jurista. Creo que la mujer tiene que disponer su cuerpo y hacer todo lo que crea necesario para mejorar su calidad de vida. De lo que no puede disponer es de la vida de otra persona. Cualquier cosa que vaya en contra de eso va en contra de las leyes vigentes, es inconstitucional.-¿El Gobierno va a mandar un proyecto inconstitucional?-Si manda la legalización, sí. El proyecto anterior fracasó por eso. Hay que ver qué visión tiene con este proyecto. Hay que proteger las dos vidas. El proyecto anterior estaba viciado de nulidad por la Constitución y los tratados internacionales.-¿No lo pone en una situación complicada como jefe de un bloque oficialista votar en contra?-Hablamos claramente con la vicepresidenta y ella es respetuosa de la decisión que tome cada persona con respecto a este tema, porque tiene que ver con las creencias. Ella sabe cuál es mi visión. En su momento ella tuvo la misma visión, porque cuando fue presidenta no envió un proyecto de esta naturaleza. Creo que Alberto y Cristina entienden que hay diferencias. Nadie es dueño de la verdad.-¿El hecho de que lo mande el Gobierno puede modificar la relación de fuerzas en el Senado?-Puede haber un cambio, pero creo que hay mucha convicción con respecto de este tema. Obviamente no creo que el Gobierno entre a presionar en este tipo de cosas, porque tiene que haber una visión de mucha racionalidad y de mucha tranquilidad de conciencia de la acción que hace cada uno. Por eso no creo que el Gobierno se ponga a trabajar para sacar sí o sí este tema.-¿Será ley o se repite el rechazo?-No es el mismo número. Creo que hoy está equilibrado el tema en el Senado. Dependerá de la convicción y de la explicación que se le dé a cada uno. Yo creo que la mujer no merece ser penalizada, porque es un momento muy especial para la mujer; al contrario, hay que darle ayuda.-Despenalizaría, pero no legalizaría.-No legalizaría. A la mujer hay que sacarle el tema de la condena.Por: Gustavo Ybarra