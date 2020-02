Dos vehículos fueron demorados con cigarrillos ingresados sin el aval aduanero

Personal de Tránsito en forma conjunta con efectivos de Montada, Drogas Peligrosas y la Unidad Especial de Asuntos Rurales de la Policía de la provincia, secuestraron alrededor de 270 gruesas de cigarrillos de procedencia extranjera, transportadas en dos automóviles, sin contar con el aval aduanero, ingresados presumiblemente por pasos fronterizos no habilitados, caso en el que se dio intervención a la Dirección General de Aduanas, Delegación Formosa.En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa, en la lucha contra el narcomenudeo, destaca también el secuestro de mercaderías ingresadas sin aval aduanero por pasos fronterizos no habilitados.Se resaltó el trabajo del personal de policial apostado en los controles de acceso a nuestra ciudad, cuyo resultado marca el férreo compromiso de los integrantes de la Policía con la comunidad.El procedimiento se registró este miércoles alrededor de las 4:50 horas, cuando efectivos del Control Caminero Acceso Sur del Cuerpo de Tránsito, dependientes de la Dirección de Cuerpo y Servicios Especiales, demoraron a los conductores de dos vehículos – uno Chevrolet Corsa, y el otro un Volkswagen Gol-, los que pretendían egresar de la ciudad por caminos alternativos de tierra inmediaciones del control emplazado frente al barrio Virgen del Carmen.Con la discreción del caso, los interceptaron y en presencia de testigos se verificaron las documentaciones de los vehículos y la identificación de los conductores y acompañantes tratándose de cuatro hombres.En presencia de testigos se verifico el interior de ambos rodados, constándose varias cajas de cartón que contenían gruesas de cigarrillos marca “Rodeo”, de procedencia extranjera, contabilizándose la cantidad de 135 brezas en cada rodado, ascendiendo a la suma de 270 en total.También se procedió al secuestro a los fines investigativos de un arma de fuego y cartuchos que se encontraban en un bolso en uno de los automóviles.Al requerirles que exhiban las documentaciones que acrediten el aval aduanero, respondieron que no tenían, presumiendo que fueron ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.Ante una clara infracción al Código Aduanero, se decomisaron los cigarrillos, los que serán remitidos a la Dirección General de Aduana Delegación Formosa, mientras que los vehículos y personas continuaron con su itinerario.