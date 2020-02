Destacan la vuelta de la paritaria nacional docente

La Delegación Formosa del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) destacó la restitución por parte del Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández de la paritaria nacional docente y la reapertura de la discusión salarial y laboral, con miras al inicio del ciclo lectivo 2020 el próximo lunes 2 de marzo.El pasado jueves se realizó el primer encuentro por la restablecida paritaria nacional, del cual participaron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; y los secretarios generales Sonia Alesso, de CTERA; Sergio Romero de UDA; Fabián Felman, de CEA; Jorge Kalinger, de SADOP; y Sara García de AMET, entre otros dirigentes.Al respecto, Mayda Méndez, secretaria de Educación de SADOP Formosa, resaltó que "la paritaria es un instrumento de regulación del conflicto sindical, por eso nos parece muy importante que haya vuelto y que se haya abierto nuevamente la mesa de diálogo, tanto por el Estado Nacional como para los Estados provinciales y los principales gremios de la enseñanza".Hizo notar que en ese espacio de discusión y búsqueda de consensos "no solamente se fija el salario mínimo, sino que también se establecen las condiciones del ambiente laboral. En ese sentido nos parece muy importante que se haya vuelto a abrir"."Nosotros esperamos mejorar las condiciones económicas en el sector docente, teniendo en cuenta la emergencia económica que se está viviendo, no solamente en lo que es el salario mínimo, sino también en las condiciones laborales de los docentes, en nuestro caso, del sector privado", remarcó.Reiteró que "apoyamos totalmente la vuelta de la paritaria nacional docente, ya que aspiramos a que en medio de la emergencia económica podamos sobrellevar esta situación de nuestros afiliados y también los no afiliados, mejorando todo lo que es el medioambiente laboral del colega, por ejemplo las ART, la salud, entre otras cuestiones".Méndez calificó como "muy difícil" el período en el que gobernó el país el expresidente Mauricio Macri, marcando que "tratamos de sobrellevar lo que dejó el Gobierno Nacional anterior, una época donde perdimos derechos adquiridos. Por eso estamos luchando para revertir esas situaciones".Consultada sobre el nuevo ciclo lectivo que se viene, subrayó que "estamos trabajando continuamente", indicando que "todavía no nos reunimos con los colegios, a mediados de febrero lo estaríamos haciendo seguramente".Finalmente, para consultas o más información, informó que la oficina del sindicato se encuentra ubicada en la calle Mitre N° 420 de la ciudad capital.