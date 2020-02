Branchi: “Recibimos una propuesta que será estudiada por los congresos de las entidades”

Los cinco gremios docentes con representación nacional y los funcionarios del Ministerio de Educación acordaron esta tarde un salario inicial mínimo de 23 mil pesos a partir de marzo y de 25 mil pesos desde el 1° de julio próximo, informó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien aseguró que también se convino una suma extraordinaria de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 pesos en abril, mayo, junio y julio.El encuentro se desarrolló en el Palacio Pizzurno -sede de la cartera educativa- con la presencia de autoridades de los sindicatos CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA.Al respecto, el secretario general de la Agremiación del Docentes Formoseño (ADF) Luis Branchi, paritario de CTERA, dijo que “Se recibió la propuesta que hace el gobierno nacional con respecto a esta paritaria, algo que esperábamos, no olvidemos que durante tres años y medio no hubo posibilidades de esto. Recibimos una propuesta que será estudiada por los congresos de las entidades”.Adelantó que el día 28 se reunirá en Buenos Aires el Congreso de Ctera para analizar la propuesta y reconoció que si bien “esperábamos un poco más, era lo que pedíamos”, al tiempo que revalorizó la vuelta de las paritarias docentes.Según lo anunciado en conferencia de prensa luego del encuentro, el salario mínimo subirá de $20.250 a $23.000 (un incremento del 13,5%) a partir de marzo. Y desde julio esa suma será de $ 25.000.El Poder Ejecutivo, además, otorgará cuatro sumas fijas no remunerativas -en marzo, abril, mayo y junio- de $1.210 cada una ($4.840 totales) para todos los maestros.