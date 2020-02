Avanza el plan de limpieza integral en diversos sectores de la ciudad

La Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino continúa a paso firme con el plan integral de limpieza y ordenamiento que se viene desarrolando de manera efectiva en distintos conglomerados, profundizando las tareas de retiro de residuos voluminosos y la erradicación de microbasurales.Julio Vargas, responsable del área comunal, sostuvo “seguimos desarrollando de manera intensiva este trabajo de descacharrizado y levantamiento de residuos ferrosos y no convencionales, puntualmente en los barrios San Pedro, Venezuela, 2 de Abril, La Paz, Juan M. de Rosas, Roberto Sotelo y Parque Urbano”.“Como se trata de un sector donde abundan las gomerías, nos acercamos a hablar con los propietarios para concientizar y luego retirar todos los elementos que ya no utilizan, que pueden acumular agua y ser lugares propicios para la propagación del mosquito del dengue”.“Quiero destacar nuevamente – siguió diciendo – que venimos trabajando sin ningún inconveniente, donde los vecinos de cada barrio están abiertos a esta propuesta y agradecen constantemente la intervención de la Municipalidad y el impacto positivo que este plan está generando. Paralelamente, durante la jornada del miércoles, accionamos en el Circuito Cinco, específicamente en los barrios 8 de Marzo, 20 de Julio, y Simón Bolívar, para abarcar otros conglomerados este jueves 6. Estamos realizando tareas debidamente planificadas y estimamos que en dos meses más llegaremos a cubrir la totalidad de la ciudad”, añadió.Por último, Vargas indicó “los vecinos aprovechan para plantear inquietudes y sugerencias y si bien nosotros hacemos el descacharrizado y retiro de residuos no convencionales también solicitan tareas de fumigación, para lo cual trabajamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano. Además, en varios conglomerados pudimos observar que existen sectores puntuales con grandes acumulaciones de residuos voluminosos y chatarras, los que están debidamente identificados, y procedemos especialmente en esos puntos con cuadrillas de trabajo, máquinas y camiones para dejarlos en óptimas condiciones de higiene y salubridad”.