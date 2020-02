Aumento del 13%: “Para el gobierno nacional, los jubilados que Perciben haberes mínimos son la prioridad”

Guido Florentin aseguró que “el 86,8% de los que tienen jubilaciones, pensiones y asignaciones le ganan a la fórmula que existía durante el gobierno de Macri, a partir del anuncio de aumento jubilatorio del 13% dado a conocer por el gobierno nacional.“Quienes ahora se dedican a criticar cada medida de este gobierno nacional y popular no hicieron nada durante cuatro años, precisamente, a favor de los jubilados. Al contrario, los asfixiaron sumergiéndolos en la mayor pobreza de toda la historia de nuestro país”, afirmó Guido Florentin.Tras asegurar que el foco está puesto en quienes perciben haberes mínimos, explicó que ante la situación de aguda crisis en que “dejaron al país, se debe empezar ayudando a los más vulnerables” y advirtió que si se tienen en cuenta los bonos de diciembre y enero, los incrementos para estos sectores superan el 18%.“Lejos un alto porcentaje de jubilados le estará ganando al aumento que le hubiese otorgado la fórmula de Cambiemos. Ahora defienden a los jubilados. ¿Por qué no lo hicieron los últimos cuatro años? Es fácil criticar desde la vereda de enfrente pero cuando pudieron no hicieron nada para mejorar su calidad de vida, al contrario”, sentenció.En este contexto, cuestionó a la oposición que “se prende de cuestiones importantes como los jubilados para restar, nunca sumar, defendiendo lo indefendible de la inacción del gobierno macrista, tras dejar un país devastado donde sólo importó y se benefició al grupo de amigos, sin tener en cuenta la necesidad de millones de argentinos que hoy están más pobres, más vulnerables y necesitan respuestas urgentes no meros discursos”.Consideró un “acto de justicia social y un imperativo moral” inyectar recursos en los sectores más vulnerables, por lo que celebró el anuncio de aumento a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH como así también la implementación de la tarjeta Argentina contra el hambre y la entrega de medicamentos gratuitos a los afiliados al PAMI.Que durante el macrismo se les negaba. La UCR y el PRO no tienen autoridad moral para hablar de los jubilados y menos sus diputados nacionales y senadores que votaron durante estos 4 años las leyes de entrega y endeudamiento del País condenando a los Argentinos al peor momento de hambre y miseria