Atractivos murales dan “nueva cara” al barrio San Miguel

Orgullosos, los vecinos del barrio San Miguel exhiben los nuevos murales que embellecen a esa zona de la ciudad capital.Cabe recordar que estas magníficas obras fueron pintadas por artistas en el marco del reciente Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público, organizado desde la esfera de Cultura provincial, cuyo lema este año fue “Latinoamérica, Unida por la Tierra”.“Es hermoso, mi casa cambió un montón”, expresó, muy contenta, una vecina del barrio. “Quedó muy lindo, la verdad es que fue un trabajo excelente”, destacó.Consultada respecto de la tarea que realizaron los muralistas, la cual fue consultada y acordada previamente con los vecinos, resaltó: “El trabajo fue muy bueno, la pintora fue encantadora, un encanto de chica”.“Ni bien me propusieron la idea de que pinten la pared de mi casa acepté porque me gusta la pintura. Yo nací en este barrio, así que llevo varios años viviendo acá”, comentó.Hizo notar que “todos los murales que están en el San Miguel le cambiaron la cara al barrio. Quedó muy lindo con todas las pinturas que hicieron. De hecho, mucha gente viene a verlos y a sacarse fotos, así que los vecinos estamos felices”.Otra vecina sumó que “me gustó mucho cómo quedó pintado el mural en la pared de mi casa, la artista fue muy amable e hizo un trabajo excelente, me gustó muchísimo, sobre todo porque pudieron expresar su arte”.“Ganamos mucho con este trabajo, embellecimos nuestros hogares y nuestro barrio, estamos muy contentos”, finalizó.