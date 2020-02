Los referentes del espacio Causa Provincial, expresión del Alfonsinismo en Formosa, valoraron la decisión de Ricardo Alfonsín de aceptar la embajada argentina en España por la gran importancia que tiene en lo político y económico, “ya que esta decisión política que toma tiene un peso extra por su peso político y además de ser el hijo del ex Presidente”.Desde la organización política se remarcó que “lo de Ricardo Alfonsín pone en valor el compromiso que debe tener un referente político y más en su situación personal al tratarse del hijo del Padre de la Democracia”. Se resaltó que “la política es la única herramienta para recuperar la Patria y celebramos este tipo de gestos”.Los referentes del espacio alfonsinista en la provincia, Miguel Ángel Insfrán, Mariano Guanes, Rafael Nacif, Daniel Majda, Natalio Traghetti, Carlos Ortega, Ariel González, Cesar Jojot y Javier Mujica, puntualizaron que “existe una enorme generosidad de parte del presidente (Alberto Fernández) y un gran sentido de la responsabilidad por parte de Ricardo (Alfonsín)”.LA PATRIA ESTA EN JUEGO. Se recordó: “Don Raúl decía que cuando la patria está en juego todos los que pertenecemos al campo nacional y popular debemos estar codo a codo al servicio de la causa” y recodaron que “en Formosa entendimos esto y a partir de la visión democrática y aperturista de Gildo nos sumamos y formamos parte del modelo Formoseño”.Los referentes destacaron que “hay un gran sector del radicalismo que está en la misma línea de pensamiento” y recalcaron que “solo basta con leer el pronunciamiento de la Honorable Convención Nacional, que es el máximo órgano partidario”.MADUREZ DIRIGENCIAL. Afirman que la decisión de Alfonsín demuestra la madurez del dirigente, “ya que apuesta a una democracia respetuosa de la pluralidad de ideas y donde la representación del Estado constituye constituya un deber de la dirigencia”, en contra de quienes apuesta a la fractura social.Los dirigentes de Causa Provincial recordaron lo hecho por el ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín quien designó embajadores del Partido Justicialista y nunca les exigió que dejen su forma de pensar. Además de conformar comisiones para trabajar política exterior junto Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner”.Por último, los dirigentes de Causa Provincial resaltaron estar felices por la aceptación de Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España. “Es una decisión q no solo habla de la amplitud del gobierno sino del aporte constructivo de los dirigentes que entienden la grave coyuntura q atravesamos por la herencia recibida”.