Secuestraron cigarrillos ingresados sin aval aduanero en el barrio San Martin

Un joven motociclista fue demorado por la Policía de la provincia por cruzar un semáforo en rojo.Tras ser identificado y requisado, se halló en su poder más de 20 gruesas de cigarrillos de procedencia extranjera, que eran transportadas sin contar con el aval aduanero.El procedimiento se registró en horas de la tarde del martes último, durante trabajos preventivos efectuado por integrantes de la brigada de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico Policial, conjuntamente con personal de la motorizada de esa zona, en la intersección de la Avenida González Lelong y calle Belgrano de esta ciudad.Allí observaron a un joven al mando de una motocicleta marca Motomel Blitz, transportando dos grandes bolsos, traspasar el semáforo en rojo poniendo en peligro su vida y la de terceros, falta grave a la Ley Nacional de Tránsito.Con la discreción del caso, lo interceptaron en calle Belgrano al 300 y en presencia de testigos se verifico las documentaciones del vehículo y la identificación del conductor un joven de 25 años de edad. Con la anuencia del mismo y en presencia de testigos se verifico el interior de las mochilas que transportaba, constatándose varias cajas de cartón que contenían más de 20 gruesas de cigarrillos de diferentes marcas de procedencia extranjera.Al requerirles que exhiba las documentaciones que acrediten el aval aduanero, respondió que no tenía, presumiéndose que fueron ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.Ante una clara infracción al Código Aduanero, se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quien incautaron los cigarrillos, los que serán remitidos a la Dirección General de Aduana Delegación Formosa, como así el rodado fue sacado de circulación por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, mientras que el joven continuo con su libertad ambulatoria una vez finalizadas las tareas en el lugar.En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, se evaluaron los resultados obtenidos a través de distintos procedimientos llevados adelante por la Policía de la Provincia de Formosa tanto en capital como el interior.A través de trabajos coordinados en la lucha contra el narcomenudeo, se destaca también el secuestro de mercaderías ingresadas sin aval aduanero y por pasos fronterizos no habilitados, que marcan el férreo compromiso de los integrantes de la Policía con la comunidad.