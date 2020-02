167 casos confirmados de dengue en Formosa

De acuerdo al parte epidemiológico que abarca desde el 2 de enero y hasta el 20 de febrero, se notificaron 489 casos sospechosos de dengue. Se confirmaron 167 casos positivos.Los casos notificados son del sector público en un 80% y del sector privado en un 20%. En este parte, están incluidos tres laboratorios privados que se sumaron al informe de notificación: Barros, Canto y Broda.De los 167 casos positivos, 39 % son importados y 61% autóctonos, 104 situados en Capital. Los barrios más afectados son Simón Bolívar, Don Bosco, República Argentina, Eva Perón, San Francisco, 20 de Julio y Centro.La segunda ciudad más afectada es Clorinda, con 38 casos con el 76% de autóctonos, en tanto que Laguna Blanca y Laguna Naineck registran pocos casos autóctonos.Otras localidades que registran casos aislados e importados son Gran Guardia, Ingeniero Juárez, El Potrillo, Villa 213, General Güemes, Riacho He- He.El serotipo detectado es el DEN-4 en todos los casos autóctonos detectados y la mayoría de los casos importados. Sólo hay tres casos importados de dengue tipo 1 y 2.La fuente de datos es el laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad y el análisis se da en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano.“No existen casos graves notificados señaló el Director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno quien explicó que por Ley 1465 es obligatoria, en todo el territorio de la Nación, la notificación de los casos de enfermedades incluidas en dicha norma, por ejemplo, el dengue.“Es un sistema de vigilancia establecido hace muchos años, es importante, se tiene en cuenta la cantidad de pacientes que pudieran estar afectados. Es una obligación legal. En el informe actual, hay una sub-notificación sobre todo del sector privado, lamentablemente algo que durante muchos años se dividió la salud en públicos y privados. Los sectores públicos, centros de salud y hospitales de la provincia ya están entrenados para la información de los casos, y no es así con el 40% de la población que se atiende en otros sectores” subrayóSeñaló que la semana pasada se realizó una reunión con las distintas asociaciones intermedias para invitarlos a que se sumen a brindar información, “para conocer la magnitud que podría estar afectando a la población, las acciones que se pueden hacer a nivel comunitario para evitar el alojamiento del vector y los bloqueos cuando existe notificación”.“Si no existe notificación, lógicamente no hay acción, es una tarea y responsabilidad de todos, es legal, por eso insistimos a la concientización de los efectores públicos, de todos los actores del sistema de salud. Eso permitirá una acción oportuna” insistió el médico.Recomendó asimismo ante síntoma febril, concurrir al médico y no auto medicarse, como también volver a las 48 horas para chequear los síntomas. Si fuera necesario, el médico tratante, solicitará análisis de laboratorio.Comentó que en Clorinda ya no se están haciendo análisis a todos: “ Si el vecino tuvo síntomas y se confirmó, y el de al lado tiene los mismos síntomas, se establece una conexión, por nexo epidemiológico, se puede con un laboratorio mínimo considerar que es dengue”.Dijo que una vez informado un caso sospechoso al MDH, la brigada sanitaria concurre al domicilio, fumiga la casa “y alrededores ante un caso sospechoso para que el mosquito que pudiera estar circulando con el virus, no afecte a otra persona”.Recomendó el cuidado personal, el uso repelente cada tres horas, estar bien hidratado, consultar al médico ante la menor duda.