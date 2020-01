Ugelli dijo que este año prosiguen las mejoras del sistema cloacal del B° Guadalupe

El Instituto Provincial de la Vivienda a través del programa “Guadalupe Florece”, lleva adelante un plan ambicioso de ordenamiento en el barrio del nombre homónimo, que se ejecuta por etapas. Se trata de un conglomerado de más de 1000 unidades habitacionales y más de 100 torres. Al respecto, el ingeniero Marcelo Ugelli, administrador del IPV, informó el avance de las tareas que son a largo plazo.“Tanto Comunidad Activa como Guadalupe Florece lo estamos llevando adelante con fondos provinciales así que es un gran esfuerzo de todos los formoseños y una importante decisión política del Gobernador de realizar este ambicioso programa de ordenamiento del barrio Guadalupe en todas las cuestiones. Anteriormente habíamos empezado con otros problemas importantísimos como las cloacas, hemos terminado el troncal, y este año nos tendríamos que empezar a ocupar de los colectores que conectan entre el troncal y el conjunto de las torres”, precisó el ingeniero.Subrayó que es una tarea muy importante la que se está realizando en el barrio Guadalupe, enfatizando que va a llevar su tiempo porque “no es algo que lo vayamos a comenzar y terminar en un corto plazo, es algo que va a llevar varias etapas, y mucho trabajo con la gente”. Recordando que es un conglomerado que tiene más de 1100 unidades habitacionales, más de 100 torres.También brindo detalles sobre el ambicioso Plan de Regularización Dominial que se lleva adelante en el mismo barrio y del que participa también “Comunidad Activa”, otro de los programas que tiene a su cargo el IPV.En cada barrio que interviene el IPV va acompañado de una carpa del programa Comunidad Activa donde se pone a disposición de la gente los servicios que brinda el Instituto como ser consultas, recupero y también de regularización dominial.En ese marco en el B° Guadalupe, de acuerdo a un muestreo dijo Ugelli: “Hay un alto porcentaje de personas que viven en las unidades habitacionales, pero que no son los adjudicatarios originales”.En ese sentido, describió que el barrio no escapa a la situación de otros lugares “que al tener tantos años hay muchas de las personas que por distintos motivos teniendo en cuenta que la familia es una cuestión muy dinámica en el sentido que se producen fallecimientos, nacimientos, migraciones, cambio de domicilio o abandono de vivienda por distintas cuestiones no son los adjudicatarios originales y a quienes nosotros pretendemos que tengan el derecho que les corresponde”, fue explicando funcionario y acotó que también deberán asumir las responsabilidades del caso.Es decir, “en el caso de la regularización dominial que puedan ser adjudicatarios y que se hagan cargo de las responsabilidades que tienen las unidades habitacionales”, concluyó.