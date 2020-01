Se secuestraron cigarrillos ingresados sin el aval aduanero en el barrio San Antonio I

La Policía de la provincia secuestró alrededor de 35 gruesas de cigarrillos de procedencia extranjera, transportadas en una motocicleta por un hombre de 37 años, sin contar con el aval aduanero, ingresados presumiblemente por pasos fronterizos no habilitados.El procedimiento se registró en la tarde del miércoles, durante trabajos preventivos efectuados por integrantes de la brigada de investigaciones de la Zona 3, del Comando Radioeléctrico Policial, en la intersección de las calles Fermo Zanin y vías férreas del barrio San Antonio I de esta ciudad.Allí observaron que un joven al mando de una motocicleta de 110 cilindradas transportaba un bolso de grandes dimensiones, presumiéndose que se trataba de mercaderías ingresadas sin aval aduanero.Con la discreción del caso, lo interceptaron y en presencia de testigos se verificó las documentaciones del rodado y la identificación del conductor un hombre de 37 años.En presencia de testigos se verificó el interior del bolso, se encontraron varias cajas de cartón que contenían de 34 gruesas de cigarrillos de diferentes marcas de procedencia extranjera.Al requerirles que exhiba las documentaciones que acrediten el aval aduanero, respondió que no tenía, presumiendo que fueron ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.Ante una clara infracción al Código Aduanero, se incautaron los cigarrillos, los que serán remitidos a la Dirección General de Aduana Delegación Formosa.Este tipo de procedimientos se desarrollan en el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, los que dan resultados altamente positivos y marcan el férreo compromiso de los integrantes de la Policía con la comunidad.