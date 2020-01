Se destaca la atención integral que reciben los niños y niñas en las Colonias de Vacaciones

La coordinadora general del equipo de salud en las colonias de vacaciones provinciales, Doctora Viviana González, brindo detalles de cómo es el proceso de revisión que se realiza a los niños/as que participan de las mismas: “Dentro de la asistencia médica que se realiza se encuentran los exámenes de control bucal, control de pediculosis, controles dermatológicos, y sobre todo se intenta confirmar la no existencia de lesiones micoticas ya que estas son las que se pueden contactar en la pileta”.En el caso de que el equipo de salud detecte alguno de estos casos anteriormente mencionados y teniendo en cuenta la gravedad del mismo, se realiza una derivación a un centro de salud o al Hospital de la Madre y el Niño, en caso de existir una urgencia, las piletas del gobierno provincial, cuenta con el servicio de ambulancia, las cuales trasladan de manera directa al paciente al Hospital de la Madre y el Niño, en el nosocomio existe un pabellón especial destinado exclusivamente para los niños que forman parte de las colonias de vacaciones provinciales.Es importante recordar que el equipo de salud brinda a los niños todo lo necesario para que puedan realizarse los tratamientos y así eliminar la afección que padece, esto es posible gracias a la elaboración de los mismos en los laboratorios provinciales.Además González recordó que no solamente se brinda medicamentos para tratar afecciones sino que los niños reciben talleres informativos con el fin de mejorar su salud: “Los talleres se centran en cuidar el cuerpo de los niños y la alimentación saludable, hacemos hincapié en la importancia que tiene el beber agua, ya que la mayoría de las personas considera que tomando una bebida azucarada, terere o mate esta ingiriendo agua y la realidad no es esa, entonces le explicamos a los niños él porque el agua es importante en la salud de las personas y el beneficio que genera el agua para su cuerpo”.La alimentación saludable presente en las colonias de vacacionesLa Licenciada en Nutrición Daniela Bernie comentó sobre las evaluaciones que se les realizan a los niños “En primer lugar se mide y se pesa a los niños, con esos valores se obtiene el índice de masa corporal, lo cual nos arroja el estado nutricional en el que se encuentra el niño, a raíz de esto podemos detectar los niños que padecen obesidad o desnutrición. Hasta el momento solo hemos detectado casos de obesidad y esto se debe a que en la provincia es muy común el exceso de consumo de harinas, cuando esto sucede informamos a los niños y les brindamos consejos para que adquieran hábitos alimentarios saludables”.Para finaliza, informó sobre los cuidados que se deben tener por las altas temperaturas: “La hidratación es primordial, además los niños realizan actividades físicas y por este motivo es esencial que consuman agua y frutas”.