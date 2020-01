Riacho He Hé envió nuevo cargamento de productos para el Plan Nutrir

Este martes, el Municipio de Riacho He Hé concretó la entrega de un importante cargamento de productos de los paipperos del lugar para el Plan Alimentario Nutrir. Como en cada envío, la Subsecretaría de la producción municipal, de manera gratuita, se encargó de recolectar, empacar y enviar para beneficio de los productores.El intendente de la localidad, profesor Rubén Solalinde, brindó detalles acerca de la producción entregada, que esta vez contempló cebollitas, perejil, choclo, verdeo, zapallo y acelga, a la vez que afirmó sentirse orgulloso de que su localidad sea una de las que más abastece al Plan Nutrir.“Nosotros tenemos doce colonias agrícolas con más de trescientos pequeños productores y el concepto del PAIPPA se cumple al cien por cien en nuestra localidad, es decir, hemos eliminado el monocultivo del algodón para convertirnos en productores de producción variada, diversa, y cada productor cuenta con unidades productivas en las cuales en sus lotes aprovechan al máximo para tener maíz, batata, mandioca, hortalizas, cucurbitáceas, zapallos. Tenemos al gran sector bananero, a quienes producen sandía, melón; nuestros productores son sumamente emprendedores”, explicó Solalinde.Además contó que hace días cosecharon la primera tanda de un proyecto experimental de poroto caupi, “a través de tecnología de producción, pudimos obtener una variedad distinta al poroto tradicional cuya diferencia está en que en una hectárea el poroto común produce 700 a 800 kilos, mientras que la variedad caupi produce 2400 a 2500 kilos. Triplica la cantidad en una misma densidad”.El jefe comunal hizo saber que en Riacho He Hé se creó un consorcio denominado “Consorcio Paippero Riachense que tiene una cuenta bancaria, legalmente constituida, y a través de los ministerios de Economía y de la Comunidad, se depositan los fondos y se efectúan los pagos a los productores por su cosecha”.Solalinde resaltó la importancia del modelo formoseño en la conducción de las acciones políticas, “gracias a esta decisión política hoy ya estamos organizados, coordinados y trabajamos con los distintos ministerios y con el PAIPPA, con el CEDEVA, tratando siempre de apoyar a los productores”.“El Gobernador Insfrán hace una gran inversión en materia productiva, brinda gratuitamente todos los insumos que necesite el productor, desde semillas a packs con insumos fitosanitarios y además garantiza la educación de nuestros hijos”, en ese sentido puso en valor la premisa del gobernador de que cada persona se realice en el lugar en donde vive: “incorporamos para la Subsecretaría de Producción Municipal dos ingenieros en Producción Agropecuaria que egresaron del Instituto Universitario de Formosa (IUF), la institución modelo en donde se forman los hijos e hijas de productores”.El Riacho He HéEn otro orden de cosas, Solalinde celebró la reactivación del Riacho He Hé, que durante décadas estuvo seco y se reactivo mediante una mega obra hídrica del Gobierno de la provincia que permitió reactivar el espejo de agua tomando líquido del riacho El Porteño.“Para nosotros lo que hizo el Gobernador Insfrán no tiene precedente, por la importancia en cuanto a lo económico que significa una reactivación en la producción agrícola y ganadera pero creo que nunca le hemos dado otra dimensión que es la del valor histórico y sentimental que significa para nosotros, que nos criamos sin conocer el agua en ese lugar”, indicó el intendente.Y agregó: “Como dice el Gobernador, es bueno contar a las nuevas generaciones lo que fue y lo que es hoy, era un cauce seco, un riacho sin agua”.Por otro lado, resaltó la relevancia para los productores ya que tuvieron la posibilidad de aprovechar el proyecto para utilizar el riacho como sistema de riego, pero también para darles de beber a sus animales vacunos y equinos.En otro sentido, Solalinde se refirió a los proyectos turísticos en la localidad y aseguró que Riacho He Hé tiene “mucho potencial en ese ámbito”.“Está en plena ejecución, a 50 metros del riacho en el barrio sur, un hostel de inversión privada y la idea del dueño es comprar un terreno que falta para llegar al agua y ahí hacer un pequeño muelle y anexarle al complejo turístico para hacer algunos deportes náuticos, paseos y otras cosas”, relató.Y aclaró: “Nosotros en su momento lo hicimos pero a veces cuesta mucho debido a la variedad de actividades porque tenemos que priorizar que el productor tenga agua. Tenemos 19 compuertas en toda la jurisdicción desde El Recodo hasta la frontera, que son 25 kilómetros, y hay que ir regulando de acuerdo a la cantidad de agua que tiene cada sector para que a nadie le sobre o le falte”.