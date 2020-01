Bomberos indicó los espejos de agua habilitados en la provincia

El Subcomisario William Romero, a cargo de la oficina técnica de bomberos, confirmó cuáles son los espejos de agua habilitados para el ingreso de las personas en los distintos puntos de la provincia.En ese sentido, el agente sostuvo que en capital los únicos lugares son el Parque Acuático y la pileta del Polideportivo Policial que se inauguró este miércoles y es abierta a todo público con la presentación del certificado médico correspondiente.También Romero manifestó que en el interior los lugares habilitados son Herradura y el Parque Acuático de El Colorado.“En este momento en el río Paraguay en ninguno de sus márgenes está habilitado. Laguna Oca cuenta con toda la cartelería de prohibición de ingreso a las personas porque hay muchas situaciones de mordeduras de pirañas, hay personal policial custodiando el lugar para que no ingrese”, explicó.Y siguió: “A pesar de todo eso hay personas que hacen caso omiso a las advertencias y tenemos situaciones de personas con mordeduras de pirañas pero ya corre por responsabilidad de cada uno”.En esa línea, comentó que el año pasado hubo situaciones de personas que ingresaron en represas o lugares no permitidos sin tomar consciencia del peligro que conlleva y el organismo al que pertenece tuvo que interceder. Por eso pidió a la ciudadanía en general que no concurran a esos espacios para evitar este tipo de problemas.Habilitación de locales o construccionesPor otro lado, el subcomisario argumentó la función del área a la que pertenece, que se encarga de realizar la revisión técnica que implica toda la parte del sistema de prevención de incendios para locales comerciales o construcciones que se quiera realizar en la provincia.“De acuerdo a la superficie del lugar, hay tres niveles de sistema de prevención en base a la reglamentación, y depende de eso se le exige al local o construcción determinados requerimientos para que tenga la aprobación del cuerpo de bomberos y así continuar con los trámites en la municipalidad”, aseguró.Y aclaró: “No es que el cuerpo de bomberos habilita el lugar, es netamente el municipio, nosotros hacemos la recomendación para que tenga las condiciones en caso de que ocurra algún siniestro y evitar males mayores”.Además, afirmó que, en coordinación con la Municipalidad, se realizan controles a distintos locales para verificar las condiciones óptimas del sistema de prevención.“Lo mas importante son los extintores que tienen fecha de vencimiento y hay que controlar constantemente para que el cilindro no haya perdido su carga o no tenga seguro”, indicó.Y finalizó: “El extintor tiene una vida útil de un año, cumplido ese periodo vence la carga, pero cada una semana se debe controlar que tenga la carga y se lo verifica a través de un manómetro que posee el extintor”.