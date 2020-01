Policial Voley presentó equipo para la temporada 2020

Este miércoles en el estadio Centenario se realizó la presentación oficial del plantel de vóley de la Asociación Mutual Policial para lo que será la temporada 2020 del Torneo Argentino (ex Liga A2) y que tendrá para los dirigidos por Martín López su estreno el viernes por la noche visitando a Regatas de Corrientes.Con la presencia de autoridades de la AMP encabezada por el Subjefe de la Policía Comisario General Cirilo Bobadilla, jugadores, cuerpo técnico, aficionados, medios de prensa, la sala de prensa del Centenario fue escenario de la presentación oficial además de posteriormente bajar al terreno de juego para realizar la foto del plantel como es habitual.Quien inició la conferencia fue el Subjefe de la Policía de Formosa en representación de la AMP, Comisario General Cirilo Bobadilla “Tamaña responsabilidad para muestro equipo que es el único representante de la Provincia, teniendo así el honor de llevar adelante el deporte formoseño en esta disciplina. La AMP es una entidad civil muy ligada a la Policía de Formosa y es una tradición que se acompañe siempre al deporte en todas las disciplinas; valoramos el constante apoyo del Gobierno de la Provincia en el Doctor Gildo Insfrán y dejó el saludo del señor presidente de la AMP Comisario General Walter Arroyo y el anhelo del mismo de ascender a la máxima categoría del vóley nacional”.Por su parte, el Manager Carlos Rojas dijo que “Estamos orgullosos de representar al voley de la provincia. Bregamos mucho para lograr este espacio, fue día a día desde las categorías formativas: Son 14 de 20 los jugadores de la cantera del club que hoy forman parte del plantel y eso nos llena de satisfacción y apostamos a seguir creciendo con nuestros jugadores y ojala podamos estar en la máxima categoría del voley argentino”, agregando que “Se hacen las cosas bien desde la AMP para que todos contemos con las mejores condiciones para la práctica de este deporte. El apoyo incondicional también del Gobierno Provincial y la Subsecretaría de Deportes”.El “Profe” Roja aprovechó también para informar a los presentes que desde este año desde la AMP se implementó “La escuela de minivoley y captación y desarrollo de talentos de la provincia y también se continuará tal se hizo el año pasado el acercamiento constante a la comunidad visitando localidades del interior y en barrios capitalinos”.En tanto que el entrenador en jefe Martín López, quien estará al frente del equipo por segunda temporada consecutiva, dijo que “Año a año se fue mejorando eso implica seguir trabajando para conseguir el sueño del ascenso. Seguir siendo parte de este cuerpo técnico es muy bueno, lindo, es desafío y responsabilidad. Devolverle a Formosa todo lo que me dio y me permitió vivir y así aportar al voley formoseño”.Sobre el armado del equipo, López se refirió de la siguiente manera, “No fue difícil confirmar el equipo, los refuerzos llegaron en dos o tres días y gracias a la capacidad de Carlos (Rojas). Eso también es porque Policial tiene un nombre y se ganó con resultados y un buen trabajo desde lo institucional”.Tras las palabras los directivos dieron a conocer cuáles serán las camisetas para la presente temporada y minutos mas tarde se realizó la tradicional foto previa al inicio de cada torneo. Policial hará su estreno este viernes en Corrientes cuando visite a Regatas, equipo con el cual disputó dos amistoso durante la temporada, uno como local y el restante en Corrientes.Plantel:1-Rodrigo Ocampo-Opuesto2-Maximiliano Quiñónez-Punta/Receptor3-Pablo Rivero-Universal-Capitán4-Alejandro Araya-Armador5-Daniel Aquino-Central6-Jon Camarichi-Punta/Receptor7-Leandro NIz-Punta/Receptor8-Marco Cabrera-Central9-Gastón Ortíz-Armador10-Alexis Nocenti-Punta/Receptor11-Maximiliano Cerquetti-Opuesto12-Héctor Villalba-Líbero13-Adalberto Liand-Central14-Esteban Roffe-Central15-Axel Mendoza-Líbero16-Clemente Parada-Armador17-Agustín Gallardo-Central18-Tomas Rodríguez-Punta/Receptor19-Gonzalo Ortíz-Líbero20-Enzo Alegre-Punta/ReceptorStaffManager: Carlos RojasEntrenador en Jefe: Martín LópezEntrenador Asistente-Ulises MatenbergMédico: Mario ZaratePreparador Físico: Sergio SilvaEstadísticas: Sergio DomínguezCoordinación General: Flavio Verón