El formoseño Facundo Galvani asumió la delegación Regional Chaco-Formosa de Senasa

El presidente del Senasa, Carlos Paz y el vicepresidente, Carlos Milicevic, pusieron en funciones, el pasado 14 de enero, al veterinario Facundo Javier Galvani como director del Centro Regional Chaco Formosa.Galvani, nació en Formosa y se graduó de veterinario en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), donde también fue docente. En el año 2009 ingresó al Senasa Central donde realizó tareas vinculadas al comercio internacional de animales vivos en la Dirección de Normas Cuarentenarias (DNC) dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Animal (DNSA).En 2012 regresó a su provincia y se desempeñó en la Dirección de la Regional Chaco- Formosa como asesor y en el control de gestión. También cumplió funciones como supervisor de Frontera, como jefe de servicio del criadero y frigorífico de caimanes y en el Puerto de Formosa - Alberdi (Paraguay).Lo hicieron el presidente Carlos Paz y el vicepresidente, Carlos Milicevic, a través de una videoconferencia desde la sede central del Organismo en Buenos Aires.Todos los cargosMediante una videoconferencia encabezada por el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Carlos Paz y el vicepresidente, Carlos Milicevic, se puso en funciones a las nuevas autoridades regionales del Organismo.La medida busca que el Senasa logre una mayor territorialidad en sus decisiones, y además pueda estar más cerca de los productores de cada región para continuar fortaleciendo el trabajo junto a las provincias y los municipios.Los funcionarios destinados para dirigir las acciones de los centros regionales son, Aldo Combessies, Córdoba; Carlos Lehmacher, Cuyo; Horacio Crovetto, Patagonia Sur; Ricardo Sánchez, Patagonia Norte; Luis Leppen, Metropolitano; Santa Fe-Entre Ríos, Víctor Di Pascuale; NOA Norte, Jorge Cabral; La Pampa-San Luis, Luis Carné; Chaco-Formosa, Facundo Galvani; NOA Sur, Eduardo Castro; Buenos Aires Sur, Emiliano Cacace; Buenos Aires Norte, Emilio Berrondo Iglesias y Corrientes-Misiones, Pedro Méndez.Paz y Milicevic comunicaron a cada una de los nuevos funcionarios que estarán a cargo de los centros regionales, acompañado por los directores nacionales de Operaciones, Juan Ángel Cruz; Sanidad Animal, Ximena Melón; Protección Vegetal, Diego Quiroga; Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Alejandro Fernández; y Técnica y Administrativa, José Luis Fuentes, el director de Recursos Humanos, Vladimir Smolyn y los coordinadores general de Comunicación institucional, Rodrigo Conti y de Ceremonial, Juan Pablo Arruti.Paz agradeció a las nuevas autoridades de los distintos centros regionales por aceptar el desafío y los instó a trabajar con una visión federal, que permita articular acciones entre casa central y el resto del país. Destacó la importancia de llevar adelante un trabajo coordinado, de profunda transversalidad, que permita una mirada amplia para cuidar la inocuidad y la sanidad, más la protección de los ecosistemas.Por su parte, Milicevic también resaltó la importancia de la comunicación entre los distintos agentes del Organismo, para que entre todos puedan poner en alto el nombre del Senasa.DIRECCIÓN SENASA CHACO FORMOSAEl Reempadronamiento de los entes sanitarios es hasta el 11 de febreroLa inscripción en el Registro Nacional de Entes Sanitarios del Senasa se realiza de manera digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).Hasta el 11 de febrero tienen tiempo los entes sanitarios para reempadronarse en el Registro Nacional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La gestión se realiza a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), de acuerdo a la Resolución 1524/2019.Se debe tener en cuenta que los entes que estén inscriptos no deben actualizarla sino volver a inscribirse.“Es necesario que se realice la inscripción, por más que la entidad sanitaria venga trabajando desde hace años con el Senasa”, sostuvo Javier Diacovo, de la Coordinación General de Gestión Documental del Senasa.Agregó que “es importante realizar la inscripción en el Registro de Entes para que podamos contar con toda la base de datos digitalizada. Será de utilidad para el ciudadano y la administración pública tendrá una comunicación más avanzada y más fructífera”.¿Cómo reempadronarse?En primer lugar se debe realizar un apoderamiento de persona jurídica a persona humana.Luego, para reempadronarse se debe ingresar en el trámite de Inscripción al Registro Nacional de Entes Sanitarios (no hay que realizar la Actualización de datos del Registro Nacional de Entes Sanitarios), completar los datos del Ente a inscribir y el formulario, y adjuntar la documentación (la única obligatoria corresponde al Estatuto Social).Al confirmar el trámite el sistema otorgará un número de expediente que lo identifica y también se podrá observar cada uno de los documentos que se adjuntaron y conforman el trámite.Aclaración: si el Ente recibió la notificación de parte del Senasa con el nuevo número de registro (ejemplo: RL-2019-xxxxxxxxx-APN-V#SENASA), no es necesario realizar la inscripción.Tanto el aviso de necesidad de subsanación como la confirmación de la inscripción y finalización del trámite se realiza a través de TAD. Por esa vía el apoderado recibirá un formulario firmado con el número nuevo de registro, que servirá para todo tipo de trámites futuros.Las tareas de los entes sanitariosUn ente sanitario es una entidad, sin fines de lucro, compuesto por asociaciones de productores, de exportadores, de profesionales, o entidades académicas que realiza tareas de sanidad animal o vegetal delegadas por el Senasa mediante un convenio. El organismo estatal se encarga de controlar, fiscalizar y es responsable de las acciones que se encomiendan.“Actualmente los entes sanitarios que actúan en el área vegetal son Afinoa, Fundanea y Federcitrus para controles en campo, empaque y puerto en el proceso de certificación fitosanitaria de cítricos; la Funbapa lleva adelante el programa de Mosca de los Frutos en la Patagonia y otras entidades para el control del picudo del algodonero en el NEA”, detalló Martín Delucis, a cargo de la Dirección de Comercio Exterior Vegetal del Senasa.En tanto que en sanidad animal, los entes sanitarios ejecutan la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. “Son alrededor de 300 y se encuentran en toda la Argentina”, sostuvo Facundo Linares de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.Para más información los interesados pueden escribir a: registroentesanitarios@senasa.gob.ar o comunicarse al teléfono: (011) 4121 – 5046, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17.Requisitos y procedimientos del trámite de Inscripción en el Registro Nacional de Entes Sanitarios