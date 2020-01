Para la Fiesta Nacional de la Corvina, Herradura tiene 100% de ocupación de las cabañas

El complejo de cabañas “La Florencia”, ubicada en la localidad de Herradura, tiene ocupación 100% para la Fiesta Nacional de la Corvina de Río que será en la villa turística los días 7, 8 y 9 de febrero. Así lo confirmó la propietaria del lugar, Patricia Arroyo, aunque aclaró que los alquileres de casas quintas podrían tener disponibilidad.“Contamos con un complejo de 10 cabañas y dos departamentos con una capacidad para 61 personas y ya no tenemos disponibilidad para el festival de la corvina”, dijo, detallando además que el complejo cuenta con tres piletas, un espacio de 11 hectáreas destinado al senderismo, así como también se fomenta la conexión con el medio ambiente y las aves.Indicó también que “se está formando en Herradura diversas asociaciones de cabañeros justamente para dar un mejor servicio a los visitantes y un club de amigos de las aves porque queremos explotar ese potencial con el que cuenta la villa turística”, ubicada a solo 40 km. de la ciudad capital.Recordemos que según registros de la Policía de la provincia, el último fin de semana, disfrutaron de la playa de Herradura más de 9 mil personas, un récord que demuestra que la localidad se consolida como un destino preferencial para las familias formoseñas, pero también para los visitantes de otras provincias y del vecino país paraguayo.Finalmente sobre la ocupación de las cabañas en la primera quincena, la propietaria de la cabaña La Florencia dijo que andarían en el 70% de ocupación, mientras que para la fecha del festival de la corvina hay ocupación 100%, pero que posiblemente la gente que aún no hizo reservas puede consultar por casas quintas particulares.En la ciudad los hoteles tuvieron un 52% de ocupación en la primera quincena de eneroEl titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), filial Formosa, Ronny Ojeda, habló sobre la ocupación hotelera en la ciudad para la primera quincena de enero, confirmado que fue del 52% y con estimaciones de que se podría mantener el mismo porcentaje para la segunda quincena del mes.Con relación al año pasado dijo el contador Ojeda: “estamos mejor, crecimos en ese sentido un poco más” y brindó más datos sobre ocupación hotelera de la primera quincena de enero en otras provincias de la región. En Salta 50%, Iguazú 70%, Misiones 50%, Chaco 46%, Corrientes 60% y proyecta un 50% para la segunda quincena de enero.Sobre la actividad gastronómica indicó que la FEHGRA no hace relevamientos, como sí ocurre con los hoteles que hay un pormenorizado trabajo de los empresarios del rubro. Pero subrayó que el polo gastronómico “ha crecido y se ha desarrollado” en el último tiempo en Formosa.Muchos emprendimientos se abrieron en el último trimestre del año pasado, con una variedad de menúes, patios cerveceros y otras ofertas que incentivan y motorizan el consumo de la gente. Los propietarios de esos negocios son en su mayoría jóvenes, quienes también llevan adelante emprendimientos con mucha creatividad.Ojeda, sobre los turistas que visitan la ciudad, apuntó que son en mayor porcentaje paraguayos, “que antes venían a Formosa de paso, pero ahora se quedan un fin de semana lo cual es muy positivo” por eso las expectativas para lo que resta de la temporada veraniega son alentadores para el sector privado de los rubros gastronómicos y hoteleros de la provincia.