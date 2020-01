En un operativo, la policía detectó vigiladores que operaban sin habilitación

Se trata de individuos que realizaban tareas de custodia barrial en la vía pública y decían trabajar para una empresa de seguridad pero no contaban con la habilitación exigida para dicha función.El operativo fue realizado por efectivos de las Zonas 6, 2 y 7 del Comando Radioeléctrico en diferentes barrios donde se detectó la presencia de supuestos agentes de seguridad privada que no tenían habilitación para operar.La primera intervención se dio alrededor de las 1.30 horas de este jueves en el barrio La Nueva Formosa, donde personal de la Zona 6 identifico a cuatro hombres mayores de edad, quienes poseían prendas de vestir, chalecos y un logo perteneciente a una conocida empresa de Seguridad Privada, al solicitarles la credencial de habilitación exigida por la ley para el desarrollo de tales actividades los mismos no contaban con tal credencial, motivo por el cual fueron trasladados a sede policial a los fines pertinentes.Similar procedimiento fue realizado por personal de la Zona 2 en el barrio Evita donde detectaron a otras dos personas y por efectivos de la Zona 7 del Comando Radioeléctrico en el barrio Procrear a un persona, todos pertenecientes a la misma empresa de seguridad que tampoco contaban con la habilitación para ejercer dicha actividad.En sede policial se realizaron las actuaciones contravencionales conforme lo establecido en la Ley Provincial N° 1448 y el Art. 73 del Código de Faltas de la provincia.Desde la Policía provincial resaltaron una vez más la importancia de que el ciudadano, previo a contratar servicios privados de vigilancia, verifique que las agencias y el personal que aquella aportará se encuentren debidamente habilitados.