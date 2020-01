Paipperos de Laguna Naineck envían nuevo cargamento para el Nutrir

Los pequeños productores paipperos de la zona de Laguna Naineck aportaron un nuevo cargamento al programa Nutrir, esta vez se sumaron los frutos tropicales a los cargamentos de zapallitos y tomates, y desde el municipio local pusieron a disposición todos los implementos necesarios para que la entrega al Gobierno provincial se haga en tiempo y forma.El intendente Julio Murdoch puso en valor la zona en la que está ubicada la localidad, “es sumamente productiva” y dijo estar orgulloso de que el trabajo de los productores y productoras llegue a la mesa de las 17 mil familias formoseñas que acceden al Nutrir.Destacó que “tuvimos la primicia de mangos en nuestra zona, en estas épocas salen los frutos tropicales y desde la segunda quincena de noviembre pudimos enviar a los mercados del sur, también a los centrales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, a los mercados del oeste e incluso a Jujuy siendo que es productora –pero al nosotros tener la primicia- pudimos comercializar bien”.En ese sentido comentó que “la semana pasada enviamos 700 cajas de mangos injertados “tommy” y que además de incorporarse al Nutrir, se puede obtener el producto en el mercado Frutihortícola de la ciudad de Formosa, “es un fruto que no tiene tanta fibra como nuestro mango común, es sumamente delicioso y mucho más dulce, con propiedades nutritivas importantísimas”.El jefe comunal hizo hincapié en que el Gobierno provincial no desatiende a su pueblo, al contrario, brinda una gran contención con la compra masiva de los productos para incorporar al Plan Alimentario Nutrir, “una virtud más del modelo formoseño es que cuando disminuye la demanda de nuestros productos en el sur -debido a la competencia de otras provincias- el Estado realiza una compra masiva e incorpora este fruto, junto también a los zapallitos y tomates que producimos; de esta manera se permite el sostenimiento del precio y sobre todo, que el productor paippero venda”, recalcó.Para finalizar, Murdoch recalcó que la intervención del Estado y también de la planta NUTRIFOR, hicieron que se movilicen 11 millones de pesos entre los pequeños productores y afirmó que “el programa Nutrir no se toma vacaciones, ahora sumamos este nuevo cargamento de mangos, zapallitos y tomates para que la comunidad se alimente con productos frescos, naturales y de calidad”.