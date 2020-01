Miss Teen Universe Argentina obsequió juguetes a niños del Namqom

FED

Seguidamente sirvió junto a las mamás y a Elsa Acosta, un delicioso refrigerio a todos los niños, tras lo cual repartió los juguetes, prendas de vestir y se sortearon obsequios de la firma Mujeriegas entre todas las señoras y señoritas presentes."Quiero agradecer a Elsa la oportunidad que me brindó de poder disfrutar de los niños, de sus sonrisas, sus besos y abrazos. Llenan mi corazón de cariño, de amor y me dan mucha energía para lo que se viene, porque el 13 de enero parto a Panamá para representar a la Argentina y a Formosa en el Teen Universe 2020, el certamen de adolescentes más importante del mundo".Por su parte, Elsa, creadora e impulsora del merendero que todos los sábados, a puro esfuerzo comunitario alimenta a cientos de chicos, comentó: "todos los sábados cocinamos para los chicos con lo que dona gente común, no tenemos apoyo de ningún gobierno o institución. Y ahora estamos felices porque volvió Ale y como siempre, con su sonrisa y ese corazón tan grande que tiene, ya la estaban esperando y Usted vio como la recibieron, es muy querida por todos los chicos,las mamás, por todos acá".