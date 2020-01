Misión Laishí fortalece la concientización en los vecinos para evitar el Dengue

Se recalcó la protección del cuerpo para evitar las picaduras del Aedes aegypti, a través del uso constante del repelente.En la oportunidad, una nueva instancia de concientización para prevenir la enfermedad del dengue, fue llevada a cabo en la sala de espera del hospital de la localidad de Misión Laishí, a la cual se dieron cita pacientes y vecinos que escucharon atentamente las recomendaciones del equipo de salud.En este marco, los profesionales recordaron las medidas que apuntan a evitar la presencia del mosquito vector de la enfermedad, la especie Aedes aegypti que pone sus huevos, vive y se reproduce en el ámbito doméstico “es decir en nuestras casas y otros lugares donde habitualmente hacemos nuestras actividades”, dijeron los expositores.En tal sentido reiteraron que “por eso es fundamental que cada vecino se ocupe de cumplir con los cuidados en el domicilio, como también en el área peridomiciliaria, que son los lugares que rodean a la casa: patios, veredas, calles, terrenos baldíos cercanos”. “Es allí donde se debe principalmente eliminar todos los objetos que le sean útiles al mosquito para convertirse en su criadero, medida que además, debe ser acompañada, por otras tantas, para ampliar la prevención”, aclararon.Entre las pautas simultaneas a la eliminación de criaderos recalcaron: protección del cuerpo de las picaduras a través del uso del repelente, limpieza diaria de los patios y alrededores, cuidados específicos con las basuras y los desechos.“Tampoco debemos tirar basuras en las calles, veredas ni baldíos y los pastos deben ser cortados y mantenerse bajos”, explicaron. Agregando que “Es fundamental que destruyamos los objetos o restos que no usamos y que muchas veces están tirados en los patios a la intemperie y son ideales para que allí se alojen los mosquitos. Por otro lado, los recipientes que se usan para reservar agua, deben ser tapados para impedir también el ingreso y desarrollo de este insecto”.Finalmente, señalaron que “debemos tener presente que el dengue no tiene vacunas para su prevención, tampoco medicación específica para su tratamiento; por lo tanto la única prevención posible es que entre todos extrememos el cumplimiento de las medidas para evitar que el mosquito ponga huevos, se reproduzca y pique transmitiendo la enfermedad”. Al respecto mencionaron nuevamente que el dengue se transmite cuando “este mosquito pica a una persona enferma y luego a una sana y que para que haya dengue, tienen que haber mosquitos y si nos ocupamos de eliminarlos, disminuye la posibilidad de que los virus de la enfermedad circulen. Sin mosquitos, no hay dengue”.