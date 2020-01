Malich detalló qué obras incluye el plan de reactivación firmado

Luego de la firma del convenio para la reactivación de obras por parte del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, contador Daniel Malich, detalló cuáles son los alcances del acuerdo y qué obras están comprendidas.



Apuntó, que en principio lo que suscribieron el primer mandatario y el funcionario nacional, tiene como principal objetivo que “todas las obras paralizadas por el gobierno nacional anterior en la provincia de Formosa, se vayan reiniciando nuevamente”.



“Formosa fue una de las provincias más postergadas, si no es caso la más postergadas en materia de obras públicas, igualmente el gobernador siguió gestionado, por eso el ministro Katopodis destacó la transformación que llevó adelante en la provincia a través del modelo formoseño”, señaló.

En tal sentido, enfatizó que es positivo que “hayamos tenido la visita de Katopodis, el primer ministro del nuevo gobierno nacionalque viene”, y en tal sentido su presencia “colmó las expectativas que teníamos”,



En esta primera etapa, son cuatro los convenios firmados, dijo el ministro y que forman del plan de reactivación de obras que comprenden la Autovía en la ruta nacional N° 11, “para su reinicio”; también “la continuidad de las obras en el Hospital “Pedro Insfrán” en Laguna Blanca”, que “si bien no se paralizaron totalmente los trabajos, tuvo muchas dificultades financieras por la readecuación de los precios que presentaron las empresas como consecuencia de las constantes devaluaciones de la moneda nacional y la inflación”, explicó, para agregar que sin embargo, “el gobernador decidió con fondos propios continuar en la medida de las posibilidades”.



Estas dos obras, recordó el contador, habían sido conversadas entre el Gobernador y el ministro Katopodis, la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad que Insfrán le transmitió la necesidad de volver a contar con el aporte nacional y que se trataban de obras prioritarias para los formoseños.



También, la rúbrica del documento firmado el jueves en Casa de Gobierno, incluye, “gestiones para destrabar el financiamiento para reiniciar la planta de agua potable en Clorinda” y “acciones en el departamento de Ramón Lista, para mitigar el impacto de las aguas y los sedimentos del río Pilcomayo”.



Aclaró Malich, que en general para comprender la visita nuevamente de un ministro nacional a Formosa significa que “en adelante la perspectiva es que se iránreactivando las obras paralizadas de esa manera ponemos en agenda los proyectos ya presentados, e incluso los que habían sido presentados en la gestión anterior”, como por ejemplo es el caso de la autovía en la ruta nacional N° 11.



“La necesidad de continuar la autovía a partir de la Rotonda de la Virgen hasta la intersección de la ruta nacional N° 11 y 81 con el segundo puente sobre el riacho Formosa”, específicamente esa zona, fue parte del recorrido del ministro Katopodis, junto al Gobernador, con la intención de que “vea el colapso que tiene la zona y se ponga también en agenda”, añadió.



La agenda a posterior contempla, “reiniciar las obras del puente elevado en la intersección de Circunvalación y Néstor Kirchner porque la idea es retomarlo, ya que hablamos de obras fundamentales”, dijo, categórico.



La autovía, solo se hicieron 18 km.



Malich, indicó que específicamente la autovía en la ruta nacional N° 11, “es una obra muy linda, pero lamentablemente no fue terminada y además con algunas particularidades como por ejemplo,las rotondas que se hicieron tienen ciertas modificaciones de la traza original y están sin iluminación, es una cuestión que hace a la seguridad vial”.



Añadiendo de que “esperamos que se pueda continuar a la altura del puente San Hilario hasta el ingreso a Formosa” y acotando que el acceso a la situación se presenta bastante caótico.



Crecida del Río Pilcomayo



La Provincia va a volver a contar con el financiamiento nacional para obras en la zona del oeste para mitigar el impacto de las aguas y los sedimentos del río Pilcomayo. Sobre este tema, explicó el funcionario que se trata de dos convenios firmados para realizar correderas y defensas en localidades del departamento de Ramón Lista.



“Hasta ahora veníamos trabajando prácticamente solos y sabiendo que se trata de un rio internacional que requiere necesariamente el aporte de la naciónpara las obras que año a año se tienen que realizar en la zona porque el Pilcomayo, tiene la particularidad de que deposita como sabemos millones de toneladas de sedimentos que producen cambios en latopografía del territorio, después que se retiran las aguas”, explicó.



Aclaró que por eso “las obras tienen como objetivo ir corrigiendo el curso del río en el territorio para que siga por un canal y que continúe el depósito de las aguas en el Bañado La Estrella y de esa manera sostener el manejo de nuestros recursos hídricos”, e “incluso hoy está permitiendo que muchas localidades tengan agua”, agregó.



Vinculando este tema, con la sequía que padece la zona del departamento de Pilcomayo, que ante la carencia de las lluvias que está por debajo del 40% que se necesita, “estamos esperando que el Bañado La Estrella pueda alimentar con sus aguas a El Porteño y así recargar los distintos reservorios y poder de esa manera mantener el servicio de agua potable porque estamos con cierta urgencia en Laguna Blanca”.



Gasoducto del NEA



Consultado sobre las obras paralizadas del Gasoducto del NEA que llegan a Formosa, precisó que “este tema es del área de Energía de la Nación”, al tiempo que al igual que el gobernador, quien el jueves en su discurso ante el ministro Katopodis, dijo que hoy el país tiene un presupuesto nacional prorrogado y está llevando adelante negociaciones para la reestructuración de la deuda externa, “sabemos la situación de crisis social y económica que le toca afrontar al nuevo Gobierno Nacional”.



Especialmente, aseveró el ministro Malich,“la situación del tejido social, hay muchos argentinos que la están pasando muy mal. Primero hay que resolver esa situación que es la alimentación de los niños, de los adolescentes y los adultos mayores. Por lo que comprendemos el escenario actual que afronta el presidente Alberto Fernández”.



Volviendo a resaltar que la llegada de Katopodis, superó las expectativas a partir del compromiso férreo que expresó en su discurso de “reiniciar las obras paralizadas”.



Construcción de viviendas



También se habló con el ministro de obras públicas de la nación sobre la reactivación de 1310 viviendas, que se han paralizado pese a los convenios firmados en el 2015, -con anterioridad a la llegada de Macri a la presidencia-y que corresponden a la última etapa en el barrio La Nueva Formosa.



Al respecto, manifestó Malich que “después de idas y venidas con el ministro de la gestión de Cambiemos, decidieron desfinanciar la construcción de esas viviendas”.

Primero, sacaron del presupuesto 632 viviendas, que es la mitad del total y “supuestamente iban a financiar las otras, al final comenzaron con un desembolso y después paralizaron las obras”, otro caso de la discriminación que sufrió la provincia con el macrismo.