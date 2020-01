Derrota de la Unión por la Liga de Desarrollo

Bahía Basket se llevó el triunfo en el Cincuentenario ante La Unión de Formosa por 101 a 81. Se puso al frente desde el primer cuarto, sacó 16 en el segundo pero el local apretó y llegó a ponerse a 5. La definición se dio en el segundo tiempo con Bahía llegando a máxima de 23 -98 a 75- en el cuarto final. Tolosa, con 30 puntos fue la gran figura.Con el aporte de Tolosa e Ianguas, Bahía Basket logró establecer la primera diferencia con 4 minutos de partido. Ganaba 9 a 4 y logró ponerse a 11 de ventaja -19 a 8- un poco más adelante siempre con un aporte relevante de Tolosa quien iba a cerrar el cuarto con 13 anotaciones. Tuvo una respuesta La Unión en el tramo final del cuarto con un 5-0 de Giménez para bajar a brecha 23-17, margen con el que se cerró el cuarto luego de un triple de Tolosa y lanzamientos libres de Vicentín: 26 a 20.Con un parcial de 11 a 5 en algo menos de 3 minutos, el visitante volvió a ponerse por arriba de los 10. Ganaba 37 a 25 con un triple de Paz y luego, corriendo con Tolosa, se fue a 14 -39 a 25-.El local no encontraba camino para anotar y a Bahía le resultaba todo cómodo a la hora de hacerlo. De esa manera siguió ampliando cifras para tomar 16 -41 a 25- en un cuarto donde Paz ganó protagonismo.La Unión encontró de golpe soluciones. Con Marcos González atacando profundo cortó su sequía, sacó provecho de dos faltas técnicas para seguir anotando y con un robo del mismo González anotó corriendo para obligar al pedido de minuto de la visita. Los 16 se convirtieron en 5 -41 a 36- y el partido quería ser otro.Ya jugaban los 3 minutos finales del cuarto y Bahía salió a flote con ataques de sus perimetrales que lograron sacar faltas. Así anotaron Marini y Paz para poner el juego en 45 a 36 aunque en el cierre volvió a bajar distancias La Unión que se fue al descanso 7 abajo: 47 a 40.En el tercero se sostuvo la tendencia del final del segundo cuarto. Mucha paridad para un 13 a 12 a favor del local que lo seguía manteniendo con chances -60 a 53-. Bahía intentaba acelerar pero La Unión se animaba al reto de cambiar golpe por golpe. Hasta que en los 2 minutos finales de la fracción, el visitante, por primera vez en el cuarto, se puso sobre los 10 de diferencia. Ganaba 71 a 59 y llegó a 16 -76 a 60- con un triple largo de Lugarini. Volvía a tener la máxima de 16, decorada en el cierre con un libre de Cabrera: 76 a 61.En el último cuarto, un parcial de 8 a 3 de Bahía le sirvió para tomar 20 de luz -84 a 64- con Novaes Souza desnivelando cerca del aro. Se sumó Paulichi para darle 22 -86 a 64- y del otro lado llegaron dos triples de Giménez para frenar el despegue bahiense. De igual manera la visita de nuevo imponía condiciones y ya el local no iba a tener oportunidades de quedar a un dígito. Hubo 23 -98 a 75- cerca de los 2 minutos finales y de ahí en adelante un 6 a 3 para La Unión generó el definitivo 101 a 81.Síntesis:La Unión de Formosa 81: L. Cabrera 12, E. Iñiguez 11, F. Fragozo 2, N. Vicentín 10 y F. Repetti 14 (FI); F. Giménez 13, A. Sigel 0, C. Riquelme 2, M. González 8, F. Gómez Casadei 5 e I. Schahovskoy 4. DT: M. Martínez.Bahía Basket 101: E. Paz 13, F. Tolosa 30, V. Simondi 9, G. Novaes Souza 14 y P. Ianguas 14 (FI); B. Lugarini 8, J. Marini 6, F. Ruesga 2 y R. Paulichi 5. DT: J. Pisani.Árbitros: Javier Salinas y Damaris Depieri.Por cuartos: 20-26, 20-21, 21-29 y 20-25.Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)