La Policía realizó un fuerte operativo de control en Clorinda

Como resultado del despliegue operacional un joven fue retenido, en circunstancias de encontrarse trasladando una motocicleta sustraída, mientras que otro hombre fue demorado por realizar amenazas con arma blanca, y tener en su poder varios bienes denunciados como sustraídos. Además, cuatro sujetos fueron demorados por registrar pedidos de captura.En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía implementa distintos servicios de prevención que se llevan adelante a diario y se acentúan los fines de semana, que arroja resultados altamente positivos.La seguridad ciudadana es una cuestión de Estado en la provincia de Formosa, en este sentido se vienen implementando operativos conjuntos de prevención tendientes a preservar la vida, bienes y otros derechos de la población.A través de un Plan General de Operaciones, que no es otra cosa que la planificación de las acciones preventivas que lleva adelante la fuerza provincial. La Jefatura de Policía insiste con acciones concretas en la vía pública, a partir de la activa presencia de uniformados en las calles poniendo en práctica las distintas funciones que le asignan las normas vigentes para el cumplimiento de la misión asumida ante la sociedad.El operativo de prevención se acentuó desde las 23 horas del jueves, con una gran cantidad de efectivos pertenecientes a las distintas dependencias policiales que componen la Unidad Regional Tres con asiento en Clorinda, Comisarías, Subcomisarías y Destacamentos, Comando Radioeléctrico Policial, Delegación de Drogas Peligrosas, Informaciones, Bomberos, y Policía Científica.Los efectivos se distribuyeron con la finalidad de abarcar los barrios 1° de Mayo, 500 viviendas ACA, acceso a Puerto Pilcomayo, barrio Itati y Libertad, centro, costanera, entre otros.Entre las actividades realizadas se destacaron los operativos de control vehicular e identificación de personas, verificación de animales sueltos en la vía pública, con la finalidad de resguardar la seguridad del tránsito, entrevista con vecinos, comerciantes y verificación de establecimientos educativos, mayor presencia de efectivos en las calles, plazas inmediaciones a comercios y cajeros, entre otros.ResultadosComo resultado del intenso trabajo, el primer procedimiento se registró en horas de la madrugada del jueves último cuando efectivos de la brigada del Comando Radioeléctrico Policial mediante recorridas realizadas por el barrio 500 viviendas, tomaron conocimiento sobre la presencia de cuatro jóvenes en actitud sospechosa por el sector.Con los datos aportados por los vecinos, los efectivos iniciaron la búsqueda de los jóvenes, siendo sorprendidos dos de ellos en Avenida Francisco Bogarin entre Avenida Independencia y calle Santísima Trinidad de esa ciudad, quienes se desplazaban en dos motocicletas una de 150 cilindradas, la cual remolcaba a otra de 125 cilindradas, quienes al advertir la presencia policial el conductor del rodado mayor se dio a la fuga, mientras que el otro fue aprehendido en el lugar.El joven demorado resultó ser menor de edad, mientras que la motocicleta que trasladaba marca Honda Biz de 125 cilindrada, no pudo justificar propiedad, siendo trasladados a sede policial, momento en el que un hombre se encontraba radicando la denuncia por la sustracción de su rodado, reconociendo al instante el bien secuestrado como de su propiedad.En otro procedimiento en horas de la mañana del sábado último, efectivos de la Unidad Regional Tres, recibieron varios llamados de vecinos ubicados en calle Sor Clotilde de León y 25 de Mayo del barrio homónimo, sobre la presencia de un hombre, portando en su poder un machete de grandes dimensiones.Ante esta situación, rápidamente los efectivos se hicieron presentes en el lugar, donde una mujer les manifestó que el sujeto se encontraba en el patio de su casa, amenazando a todos los vecinos con un arma blanca, por lo que al ingresar previa autorización de la dueña del inmueble, hallaron al hombre portando dos machetes de grandes dimensiones, sumamente alterado, quien tras varios minutos de dialogo, se logró calmarlo y proceder a su aprehensión quien además tenía entre sus pertenencias una llanta de motocicleta a rayos y una bolsa conteniendo en su interior varias piezas de motor de motocicletas de los cuales no pudo justificar propiedad.Por otra parte durante la madrugada del domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial identificaron y demoraron a cuatro personas en la vía pública, las que de acuerdo a la base de datos de Dirección de Informática de la Policía registraban pedido de captura en causas judiciales por diferentes tipos de delitos.Todos los demorados fueron trasladados a sede policial, donde continuaron alojados a disposición de las diferentes magistraturas intervinientes, mientras que el menor retenido fue entregado en guarda tutelar a sus progenitores.