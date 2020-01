La Policía realizó más de 150 actas y sacó de las calles a 27 conductores alcoholizados

Por otra parte, detectó cuatro comercios que vendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido; se demoró a 16 personas por ebriedad y desorden -dos tenían armas blancas-, en tanto tres registraban pedidos de captura y comparendo ante la justicia.En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía ejecutó en todo el territorio formoseño un amplio operativo de prevención y seguridad vial.Los operativos abarcaron rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales de manera preventiva, incrementándose los recursos humanos y logísticos para marcar mayor presencia de efectivos en las calles.Los integrantes de la Policía tienen una presencia activa en la comunidad formoseña para conocer cuáles son los temas que preocupan a la gente, para luego articular las posibles soluciones con los distintos estamentos del Estado.Se destacaron los servicios preventivos en entidades bancarias, cajeros automáticos, inmediaciones a locales bailables (antes, durante y después), en espectáculos públicos, culturales, deportivos, en inmediaciones a comercios, entidades públicas y privadas.También, la policía continúo con las recorridas en sus respectivas jurisdicciones, verificando los distintos espejos de agua, ya que no está permitido bañarse, instando a la ciudadanía a mantenerse alejado de esas zonas de peligro potencial.Como resultado del despliegue policial, 16 personas fueron demoradas por ebriedad y desorden –dos de ellas con arma blanca-, en todos los casos se iniciaron causas contravencionales con intervención del juzgado de Paz de Menor Cuantía local.Además, otras tres personas fueron aprehendidas por registrar pedido de captura o comparendo, en los barrios República Argentina, Liborsi y 12 de Octubre; los que fueron puestos a disposición de la justicia.En torno a la lucha contra la venta irregular de bebidas alcohólicas, los auxiliares de la justicia detectaron cuatro locales comerciales que expendían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido en los barrios San Martin, Divino Niño, El Porvenir y 8 de Octubre de esta ciudad.Además, se detectó la realización de una fiesta privada en una casa quinta ubicada en calle Alicia Moreau de Justo al 300 del barrio San Isidro Labrador de esta Ciudad, la misma no contando con habilitación municipal.En todos los casos, se requirió la presencia de los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes realizaron las actas de infracción y clausura correspondientes.En Ingeniero Juárez, los uniformados detectaron y cesaron la realización de un evento bailable donde se constató la presencia de menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas, las cuales eran trasladadas en conservadoras, asimismo en ningún lugar del predio no contaba con la leyenda “prohibido la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad” contraviniendo preceptos legales vigentes, por lo que ceso el evento y se iniciaron las actuaciones contravencionales.Seguridad vialEn lo que hace a la seguridad del tránsito, necesario mencionar que la Policía viene desplegando distintos operativos desde el mes de diciembre, destacándose el Plan de Acción Preventivo Vial “Todos Unidos Por La Vida - Verano 2019/2020”, coincidentemente con la temporada veraniega, el receso escolar y administrativo produciendo, como así el aumento de vehículos en las rutas y turistas en nuestra provincia.En este sentido, se realizaron más de 150 actas de Infracción en toda la provincia, de los cuales 27 fueron por alcohotest positivo (entre ellos 2 fueron en Clorinda y 2 en Laguna Blanca).También se sacó de circulación motocicletas y automóviles cuyos conductores no cumplían con los requisitos mínimos para circular y se retuvo alrededor de 47 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito, destacándose el despliegue de efectivos en todo el territorio provincial que arrojaron resultados altamente satisfactorios.En esta misma línea de trabajo, se realizaron operativos de prevención y seguridad vial en rutas nacionales y provinciales que atraviesan las diferentes localidades, donde los policías brindaron recomendaciones a los conductores de automóviles y/u otros vehículos sobre la importancia del uso de los cinturones de seguridad, en tanto en la motocicletas, el uso correcto del casco protector colocado y abrochado.InteriorEfectivos de la Unidad Regional Dos de Pirané, confeccionaron causas contravencionales a personas que ocasionaban desorden en la vía pública.También se efectuaron constantes recorridas en establecimientos educativos y se realizaron recorridas sobre las rutas a fin de evitar la presencia de animales sueltos, que pongan en peligro la seguridad del tránsito.Efectivos de la Unidad Regional Cinco de Las Lomitas realizaron operativos viales, identificación de personas y vehículos.En las Unidades Regionales Tres (Clorinda), efectivos del Comando Radioeléctrico y de las diferentes dependencias llevaron a cabo un fuerte operativo en rutas, como así también brindaron seguridad en el balneario del Club Pirá Yaguá.En la Unidad Regional Cuatro (Laguna Blanca) y Siete (General Güemes), se intensificaron los operativos de seguridad vial en ruta y zona urbana para evitar la presencia de conductores imprudentes y/o alcoholizados, contribuyendo a la seguridad pública.En Belgrano, la policía entrevistó a comerciantes y pobladores, buscando un acercamiento institucional, tomando conocimiento de inquietudes de los vecinos brindándole soluciones.También, en la mañana del domingo los uniformados de la Comisaria Belgrano efectuaron recorridas preventivas logrando evitar reuniones no autorizadas, denominadas “After”, detectándose un grupo de 7 menores, labrándose las actuaciones contravencionales, siendo los menores entregados a sus padres, conforme normativas vigentes.En tanto que desde la Unidad Regional Seis (Ing. Juárez) y su Delegación (Palmar Largo), se dispuso la afectación de un importante número de efectivos para los distintos operativos preventivos en todo el oeste provincial.Las acciones preventivas se realizaron según la planificación diagramada por el Comando Superior, a través del Departamento Operaciones y fueron supervisadas por los distintos jefes de las unidades regionales.