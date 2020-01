Instan a los viajeros a vacunarse contra la fiebre amarilla

Desde el ministerio de Desarrollo Humano provincial se recordó a todas aquellas personas que tengan planes de hacer viajes al Brasil que deben aplicarse la dosis correspondiente de vacuna contra la fiebre amarilla.Dicha vacuna se encuentra incorporada al calendario nacional de vacunación vigente y se aplicar para prevenir la fiebre amarilla, una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene tratamiento específico pero puede prevenirse por medio de la inmunización.La principal medida de prevención es la vacuna. El calendario de vacunación establece una dosis única de vacuna antiamarílica que brinda protección a partir de los 10 días de aplicada y dura para toda la vida.En tal sentido, a los viajeros, sobre todo para aquellos que tengan programado un viaje con estadía o paso por el Brasil donde existe circulación activa del virus, se recomienda tener la vacuna aplicada al menos 10 días antes del viaje.El responsable del departamento de Inmunizaciones de la cartera de salud provincial, licenciado Julio Arroyo mencionó una serie de consejos a tener en cuenta al momento de la aplicación de esta vacuna, la cual contempla ciertas condiciones personales vinculadas a los grupos etarios y situaciones especiales de salud.Niños menores de 9 meses de vidaSe sugiere posponer y/o reprogramar el viaje “es el grupo etario de mayor vulnerabilidad y en ellos la vacuna contra la Fiebre Amarilla está contraindicada.Niños de 9 meses en adelanteSe recomienda no viajar a los lugares donde se circule activamente el virus. En caso de no poder posponer el viaje deben recibir una dosis de la vacuna considerada como la 1° dosis. Y luego deberá recibir un refuerzo al cumplir los 11 años.Adultos de hasta 60 años de edadDeben presentar documentación que acredite (carnet de vacunación) una dosis de vacuna contra la Fiebre Amarilla. Si no cuenta con dicha documentación deberán aplicarse la dosis como mínimo 10 días antes del viaje.EmbarazadasPueden viajar si acreditan una dosis de vacuna de vacuna contra la Fiebre Amarilla. Sin embargo se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedente comprobable de vacunación y se recuerda que la aplicación de esta vacuna está contraindicada durante el embarazo.InmunosuprimidosNo pueden recibir la vacuna contra la Fiebre Amarilla. Por lo tanto no se recomienda a estas personas viajar a las zonas donde haya circulación activa del virus.Normativa vigente en la República del ParaguayAsimismo se informó que desde enero 2018 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay establece que “todo ciudadano paraguayo o extranjero que utilice territorio paraguayo para ir o regresar de Brasil (así sea solo una escala en algún aeropuerto de Brasil), debe acreditar el certificado internacional contra Fiebre Amarilla. De no contar con dicha documentación, la línea aérea no podrá permitir el embarque de regreso al territorio de origen”.Otras recomendacionesAdemás de la aplicación de la vacuna como medida fundamental de prevención, se sugiere evitar al máximo la picadura de mosquitos en caso de viajar al Brasil. Esto se debe a que este país posee también circulación de Zika, Chicungunya, y Dengue, enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti y para las cuales no existen vacunas.Para evitar las picaduras debe aplicarse repelente cada dos o tres horas como mínimo, usar telas mosqueras en puertas y ventanas, usar ropas claras de mangas y botamangas largas, evitar estar al aire libre en los horarios de mayor actividad de los mosquitos (amanecer y atardecer), elegir para las actividades los lugares con aire acondicionado y/o ventiladores.Por otra parte, las persona de cualquier edad, hasta 30 días después de regresar del viaje, deben consultar de inmediato al médico si aparecen síntomas de fiebre mayor o igual a 38 C°. Además se aconseja no automedicarse, evitar transporte público ni concurrir al trabajo, ni otros lugares de concurrencia masiva con espacios cerrados poco ventilados.