Inicio de semana con intensas tareas en distintos sectores del ejido urbano

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad continúa desarrollando su plan de tareas en diferentes conglomerados, dando prioridad al mantenimiento de arterias, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales y recolección de residuos no convencionales.Durante la jornada del lunes 13 las acciones se desarrollaron en los siguientes barrios:Lote 4Cuadrillas municipales realizaron tareas de cuneteo, limpieza y levantamiento de residuos no convencionales sobre la calle Polonio Enciso.Villa del CarmenSe accionó con la limpieza y perfilado de calles, además del cuneteo con carga directa en el interior del Lote 189.EvitaTuvieron continuidad los trabajos de desmalezado, limpieza y perfilado de calles internas.San Isidro (ex La Negrita)Agentes comunales y cooperativistas llevaron a cabo tareas de limpieza, cuneteo con carga directa y perfilado de arterias.San José ObreroSe intensificaron las tareas de limpieza, desmalezado y cuneteo en forma manual sobre la calle Padre Patiño al 2000.Circuito CincoEn el barrio Urbanización Maradona se ejecutó el perfilado de calles internas; mientras en distintos sectores de los barrios El Porvenir y 7 de Mayo se desarrollaron acciones de limpieza, cuneteo con carga directa y perfilado de arterias, extendiéndose similares tareas al barrio Juan D. Perón.Trabajos de bacheoSe encuentran en plena ejecución las terminaciones de cordones, rampas de acceso y sumideros pluviales sobre la calle José M. Uriburu, entre Av. Antártida Argentina y Armada Nacional, en Villa la Pilar, como complemento de la repavimentación de la citada arteria.