Galvani: “Vamos a tener un SENASA federal”

Este martes se llevó a cabo una importante reunión entre el director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) del Centro Regional Chaco-Formosa, Facundo Galvani, el Jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Federico Miranda, y el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Roberto Consolani, en la que se fijaron las políticas a implementar en el territorio en pos de mejorar la situación para los productores y ganaderos.En este sentido, Facundo Galvani comentó que “nosotros nos conocemos de trabajos anteriores en conjunto, y ahora desde otra posición, revalorizamos aquellos mismos temas sobre todo la faena del ganado mayor y menor, y tratamos de fijar políticas que vamos a implementar en el territorio para regularizar y fortalecer la industrialización de nuestros productos primarios para que la faena de los bovinos se pueda realizar en su mayoría en la provincia”.Detalló que además se trataron temas de importante valor, como la vacunación contra la fiebre aftosa en los distintos puntos del territorio provincial, cómo apuntalar la producción formoseña haciendo hincapié en la pecuaria, y la intención de la agilización en la documentación para que el productor realice un solo trámite para poder mover su hacienda, “queremos que el productor haga un solo trámite en lo que respecte a Senasa, rentas y Marcas y Señales, que son los trámites que normalmente tiene que hacer”.Galvani promete tener un SENASA federal, recordó que sólo quedaron siete Centros Regionales y con la actual gestión nacional volvieron a ser catorce, “volvimos a tener mayor presencia en el territorio, lo que permite una mayor interacción con las asociaciones, los productores y la comunidad en general”.Para finalizar reveló que el SENASA tendrá a los profesionales en el campo, “en el territorio con la gente, y no detrás de una computadora”; aseveró que la finalidad es llevar a cabo una mayor vigilancia epidemiológica y para ello se saldrá a controlar los terrenos, “quiero que interaccionemos con los productores en las Ferias Francas, favorecer sobre todo a los pequeños productores parta que ellos puedan elaborar su materia prima y producir sanamente, basados en las buenas prácticas de manufactura”.Por su parte, Miranda puso en valor el encuentro, “compartimos información de cómo está cada institución, la presencia de cada uno es muy importante y necesaria, el doctor Consolani trae la voz de los productores, y el doctor Galvani es un amigo del INTA, estamos coordinando para que estas instituciones den respuestas eficientes a las demandas de los productores”.Explicó que la institución no contaba con fondos para realizar proyectos ya que en el año 2016 se vencieron los proyectos operativos y que “desde el 2016 veníamos trabajando en modo piloto automático, ahora tenemos la reactivación de esta cartera pero es un presupuesto modesto por la situación del país, trataremos de implementar acciones en el territorio y de articularlas con otras instituciones para lograr un gasto menor”Consolani mostró su satisfacción por la reunión “Galvani se va encargar de la sanidad de nuestras provincias y eso me deja tranquilo, somos provincias de frontera en donde tenemos que trabajar profundamente en mantener nuestro estatus sanitario, así que yo lo veo altamente positivo”.Culminó diciendo que se va trabajar en conjunto “para ir mejorando nuestra producción en Formosa que es lo más importante, y que beneficie también al productor agropecuario”.