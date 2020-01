Eliminar al mosquito Aedes aegypti depende de cada uno como vecino

Desechando, vaciando, limpiando y secando todos los objetos que se encuentren dentro y fuera de las casas podemos evitar las larvas del insecto.Desde la cartera de salud local recuerdan a todos los vecinos que es imprescindible desechar de los patios y sus alrededores todos los recipientes que no son de utilidad, como: latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados, partes de juguetes, entre otros.De la misma manera se recomienda mantener desmalezados y limpios los patios, jardines y terrenos baldíos. También, limpiar las paredes y cambiar el agua de los floreros, portamacetas y bebederos de animales domésticos y mascotas. No hay descuidar la limpieza de las canaletas y rejillas con agua caliente.Proteger el cuerpo de la picadura del insecto es otra medida esencial. Por ello, se recomienda el uso de repelente, teniendo en cuenta que debe ser renovado cada tres horas ya que sus efectos duran por este periodo de tiempo.El mosquito Aedes aegypti actúa de vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, además posee hábitos domiciliarios; por lo que es de vital importancia evitar que los recipientes que tenemos en las casas, sean de uso o no, puedan acumular agua limpia y servir de posibles criaderos del mosquito.Trabajos preventivos ininterrumpidosEn este marco y según el amplio cronograma de trabajos integrales para la jornada de hoy viernes 03 de enero los barrios alcanzados con las fumigaciones espaciales serán: Villa del Carmen, Carlitos Junior, Santa Isabel, Nueva Pompeya, Laura Vicuña,16 de Julio, Sagrado Corazón de María, La Nueva Formosa,12 de Octubre, Lote 111, Divino Niño, El Quebrachito, Liborsi, San Jorge, Parque Industrial, Laguna Siam, Mariano Moreno, Villa del Rosario, Incone, La Alborada, Hipólito Irigoyen, Illia 1, Illia 2, 17 de Octubre, Conosur, El Hornero, Covifol, Guadalupe, 7 de Noviembre, Parque Urbano I, Parque Urbano II, Zona Facultad, Libertad, Virgen Niña, Colluccio, San Isidro Labrador, Malvinas.Como así también las actividades de domiciliarias se realizarán en los barrios de: Independencia, Lote 4, Nueva Formosa y San Agustín.Equipos técnicos provistos con móviles y maquinarias especiales recorrerán espacios públicos, como ser plazas, plazoletas, avenidas, calles, entre otros.Paralelamente, se realizarán las múltiples labores domiciliarias con: descacharrizados, rociados, entrega de repelente y material gráfico informativo, acompañado de un constante diálogo con los vecinos, para profundizar los conocimientos sobre las medidas preventivas tendientes a evitar las larvas del insecto en las casas y su posterior proliferación.