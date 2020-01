El Municipio intensifica acciones de mantenimiento de arterias y limpieza de desagües pluviales

En la jornada del jueves, cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, empleando máquinas y camiones, se situaron en distintos puntos del ejido urbano maximizando las tareas de mantenimiento de arterias, limpieza y desobstrucción del drenaje urbano y recolección de residuos no convencionales.Las acciones planificadas se desarrollaron en los siguientes barrios:Lote 111Se ejecutaron tareas de perfilado y relleno de arterias, dando prioridad al corredor del transporte urbano de pasajeros, sumando acciones de cuneteo con carga directa y la recolección de residuos no convencionales.San Isidro LabradorDando continuidad a las tareas integrales que se realizan en el barrio, se desarrollaron acciones de cuneteo con carga directa sobre la calle Girola, entre Sargento Acosta y Scalabrini Ortiz.Villa del CarmenLos trabajos estuvieron enfocados en la limpieza y el cuneteo manual en el interior del Lote 189.Virgen del RosarioProsiguen las acciones de cuneteo con carga directa y recolección de residuos voluminosos en la calle Martin Rodriguez al 1100 y 1200.Lote 4Con el empleo de motoniveladoras, las cuadrillas municipales, junto a cooperativistas, desarrollaron trabajos de perfilado, relleno y reacomodamiento de ripio sobre Av. Entre Ríos, entre Tomás Espora y Av. Chaco; extendiéndose a la calle Tomás Espora, entre Santa Fe y D'Augero.Itatí ISe procedió con trabajos de desmalezado, limpieza y cuneteo en forma manual sobre la calle Peñaloza al 900.Circuito CincoEn el barrio República Argentina, agentes comunales y cooperativistas, empleando máquinas y camiones, realizaron trabajos de limpieza y perfilado sobre las calles Ana E. de Cánepa y Quiñones, complementadas con tareas de cuneteo en las manzanas 169 y 171; mientras en distintos sectores del Simón Bolívar se intensificaron las acciones de desmalezado, cuneteo con carga directa y recolección de residuos no convencionales.Tareas de bacheo y sellado de juntasDesde el trabajo conjunto y coordinado de las direcciones de Mantenimiento de la Vía Pública y Obras Públicas se desarrollaron tareas de terminación de cordones y rampas de acceso vehicular sobre la calle José M. Uriburu, detrás del Complejo La Nueva Recova, en el barrio Virgen del Pilar, y tuvieron continuidad los trabajos de sellado de juntas y fisuras sobre la calle Corrientes, entre Moreno y Rivadavia, en el barrio San Martín.