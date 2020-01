Policial debuta en la temporada visitando a Regatas de Corrientes

Este viernes a partir de las 21:30 horas, Policial hará su debut de temporada en el Torneo Argentino de Voley cuando deba visitar a Regatas en Corrientes por el primer weekend, equipo ante el cual se midió en tres ocasiones a modo de amistoso en la pretemporada. Los de Martín López parten como favoritos en la zona y apuntan a llegar al ascenso.Pasó la presentación oficial del plantel el miércoles y ahora es turno de entrar en acción para el elenco formoseño que irá por una nueva temporada en la segunda categoría del vóley nacional con el objetivo de poder quedarse con el ascenso a la máxima categoría. Ese saque inicial deberá darlo en la noche del viernes, de visitante y frente a Regatas de Corrientes en el estadio José Jorge Contte.Fue justamente ante el Remero correntino que el equipo de la Asociación Mutual disputó sus amistoso previo al inicio de competencia; uno de ellos en Formosa con victoria y dos mas en Corrientes, con una derrota y una victoria. “De los 15 equipos nosotros no solo soñamos sino que buscamos desde el trabajo llegar al ascenso. Este debut se dará de visitante, menos presión y con un rival que conocemos por los amistosos”, dijo López en la previa al estreno.Esta temporada el conjunto formoseño contará con 14 jugadores surgidos de la cantera de un total de 20 que conforman el plantel, “Será un año difícil y distinto; 4 o 5 jugadores de calidad se sumaban el año pasado a cada equipo, hoy son 6 o 7 jugadores los que suman cada plantel eso lo hará más competitivos; en nuestro caso cualquiera de los 14 formosenos pueden jugar Liga A2 o ya lo hicieron. Entonces, planteles más largos y así partidos más disputados”, dice López a la hora de analizar como será la temporada. Agregando que “El formato es un poco perverso en la segunda fase pero sabemos todos las reglas de juego y ahí hay que demostrar quién es mejor porque no hay mucho margen de error a partir de la segunda fase”.El armador Alejandro Araya, el opuesto Alexis Nocenti, los centros Adalberto Liand y Esteban Roffe, el punta receptor Tomás Rodríguez son las caras nuevas de este plantel sumados al opuesto Rodrigo Ocampo que jugará su segunda temporada en Policial, hacen los seis refuerzos del plantel que se suman así a los valores de la casa quien tendrá en Pablo Rivero como su capitán, “Porque me parece que si buscamos identidad de equipo Pablo es un jugador que entrega todo y representa lo que queremos como equipo. Es meritorio porque creció en el club”, explica López sobre la dicha decisión.Con el plantel conformado sumado al buen trabajo realizado en años anteriores y a la suma de experiencia de todo el plantel, al equipo formoseño se lo da como uno de los candidatos a quedarse con el ascenso, “Prefiero no hablar de ascenso pero a cualquiera que le preguntas opina así y nosotros nos preparamos para eso. Vamos en búsqueda de eso por todo el trabajo que venimos desarrollando”, concluyó el entrenador en jefe.NizEs un desafio perosnal y grupañ i portnate seria lelgar un sueño a la maxima categproa. Dejal al voley formoseño arriba y nobes casulaodad todo esto hay gran apoyo y todo eso lo jace mas facil para jacer las xosas bien y perosnalmente me gustaria ascender con el club.