El Gobierno provincial continúa la asistencia a damnificados por el temporal en Clorinda

“Apenas hemos tenido conocimiento del evento que lamentablemente azotó a Clorinda, por orden del gobernador vinimos a acompañar a los compañeros que están trabajando, a estar con los vecinos. Hoy la visita es para seguir conversando con los vecinos, escucharlos, el gobierno provincial se hizo presente con la asistencia” sintetizó la funcionaria, quien estuvo acompañada por el diputado provincial Alejandro Navas y referentes de la municipalidad.



Precisó que una vez ocurrido el temporal, se constituyó el Comando de Emergencia, conformado por la provincia y la municipalidad, más el trabajo de Refsa, que fue fundamental para recuperar el servicio energético que estaba afectado.



Destacó asimismo el trabajo de las cuadrillas municipales en remover más de cien árboles caídos y ramas que obstaculizaban el normal tránsito vehicular.



Antes la voladura de techos se llega con una asistencia integral, durante el evento, para remover toda la vegetación caída, la municipalidad trabajó arduamente en ese tema, y también Refsa trabajó incansablemente para restituir el servicio de energía.



Navas



En este marco, el diputado Navas puso en valor el rápido accionar de la Jefatura de Gabinete de la provincia, “rápidamente se constituyó en el lugar el Comando de Emergencia y el Municipio local, bajo la atenta coordinación del Dr. Ferreira, ministro de Jefatura de Gabinete”.



“Son 130 los hogares que sufrieron daños y en un primer momento fueron asistidos con chapas de cartón, colchones, chapas de zinc, y también una fuerte asistencia en salud, seguridad, hay que destacar el protagonismo de la gente de REFSA, de salud pública del Ministerio de Gobierno, y todo lo que hace a la asistencia social en esta primer etapa para poder salir de los efectos de climatología”, informó Navas.



Y recalcó que el 90% de los problemas se encuentran solucionados gracias a la asistencia mencionada y “al recurso humano que tiene una calidad tremenda, y un compromiso de solidaridad asombroso”.



“Rápidamente hicimos el protocolo para salir de la emergencia, como llovía copiosamente, priorizamos que el flujo eléctrico se normalice, para que funcionen las bombas del sistema de defensa que son a electricidad, eso aseguraba que el resto de las casas que no se vieron afectadas por el temporal no se inundaran” detalló.





Agradecimiento vecinal



“Nos trajeron la chapa, agradezco un montón lo que están haciendo, no esperaba que me traigan y lo hicieron” sintetizó una de las vecinas que recibió la ayuda estatal consistente en chapas de zinc para reconstruir su techo.



La mujer comentó que cuando se inició la tormenta estaba toda la familia en la casa, justamente en la habitación principal que sufrió la voladura del techo, y que vivieron momentos angustiantes.

Detalló además que apenas cesó la tormenta, recibieron la visita de empleados municipales, asistentes sociales para constatar el estado de la familia, como también los daños en la vivienda.



“Vinieron a trabajar, con los cables, con los árboles caídos, la verdad que se movieron muy rápidamente, no nos sentimos solos en ningún momento. Por eso estoy agradecida, por todo el acompañamiento que tenemos” dijo la vecina.

El gobierno provincial continúa la asistencia a los vecinos del barrio Porteño Norte de Clorinda que fueron afectados por un temporal el día lunes. La actividad es coordinada con la municipalidad, en un Comando de Emergencia que se formó para afrontar las consecuencias del fenómeno meteorológico.Según el relevamiento final 126 casas sufrieron la voladura del techo en forma parcial o total y hubo caída de más de cien árboles, además de daños en edificios públicos como la sede social del club 9 de Julio, un taller de oficios y el playón municipal, además del complejo fronterizo.Este jueves, la subsecretaria de Gobierno, Gloria Giménez encabezó una recorrida por el barrio, para entregar chapas de zinc, colchones y otros elementos a los vecinos afectados.