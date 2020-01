Casos febriles: nueva jornada de capacitación a equipos de salud

Profesionales de la salud pública renuevan sus conocimientos sobre el uso de protocolos para el manejo de casos sospechosos de dengueEl Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia llevó a cabo una reunión con directores y profesionales de diferentes áreas de todos los centros de salud y hospitales de la provincia de Formosa, con el fin de continuar ocupándonos del seguimiento de pacientes con cuadros febriles, que podrían o no ser casos de dengue según los resultados de análisis del laboratorio de biología molecular del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, de esta ciudad.Al respecto, la Dra Cristina Mirassou, Subsecretaria de Establecimientos Asistenciales de 1 y 2 Nivel, comentó que es parte del trabajo del equipo de salud ante un eventual caso sospechoso de dengue. Se explicó que cuando hay un caso sospechoso, esa persona tiene que ser advertida de cuáles son los signos de alarma de la aparición de un dengue grave, y la importancia de concurrir dentro de las 48 horas posteriores a un nuevo control, y al tercer o cuarto días de evolución, que es cuando baja la fiebre, es cuando pueden aparecer los signos de alarma del dengue grave.“Si el paciente no concurre a los controles correspondientes, es parte del protocolo de acción ir hasta su domicilio, porque tenemos que ver el estado de ese paciente que no acudió a sus controles, ya que la complicación del dengue grave si es atendida inmediatamente se puede llegar a resolver, pero ante la demora puede ocasionar una situación irreversible de deshidratación grave que puede poner en riesgo su vida”, advirtió.Importancia de la vigilanciaMirassou aseguró que, con la vigilancia y los controles debidos, en cuanto comienza el síntoma se puede recuperar esa complicación y evitar, de esta manera, la fatalidad que puede producir el dengue grave.“Ahora nuestro desafío, como equipo de salud de la provincia, es cuidar a nuestros pacientes”, explicó.“Si bien hay personas que saben que tuvieron dengue tipo 1, también puede haber personas que lo tuvieron, pero no presentaron síntomas y al infectarse del tipo 4 pueden complicarse su situación, por eso nosotros estamos trabajando y aunando esfuerzos con el objetivo de mantener la vigilancia y el seguimiento permanente en toda la provincia”, contó.CasosEn la provincia ya hay 12 casos confirmados, 10 de ellos importados y 2 autóctonos, si bien aún son pocos esto va a ir en aumento. “Y la única manera de evitar su picadura es a través del repelente, y por supuesto cada uno debemos aportar nuestro granito de arena desde nuestros hogares limpiando todos los recipientes que puedan acumular agua, por más pequeños que sean, a ser posible mantenerlos secos o dado vuelta”, expuso.Con respecto a los síntomas de tener la enfermedad son: fiebre alta inespecífica, dolores musculares, de abdomen persistentes, de cabeza, vómitos, mareos, dificultad respiratoria y sobre todo si viajó a lugares que están en alerta por esta infección: Paraguay, Brasil o Bolivia.Ante síntomas sospechosos no automedicarse, tomar paracetamol, mucha agua y acudir lo antes posible al médico.