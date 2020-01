Actividades de verano en Tres Lagunas

El intendente de la localidad de Tres Lagunas, Guillermo Silva, dio detalles sobre las actividades que realizarán durante el verano y, por otra parte, destacó el avance de obras financiadas totalmente con el tesoro provincial.En ese sentido informó que se desarrollarán “campeonatos de fútbol relámpago”, para todas las edades y campeonatos de vóley, femenino y masculino, entrelazándolo con otros municipios.Además, para alegría de los más chicos, comentó que los intendentes de El Espinillo y Riacho He Hé pusieron las piletas con las que cuentan a disposición para que los chicos y chicas de Tres Lagunas puedan disfrutar del agua.“Nosotros no tenemos aún una pileta municipal, pero ya el año pasado antes de las elecciones, el Gobernador (Dr. Gildo Insfrán) se comprometió a inaugurar el establecimiento educativo y además firmar un convenio de inicio de obras de la pileta. Por una cuestión de tiempos no pudimos hacerlo, pero ya en este ciclo lectivo seguro junto con la inauguración va llegar ese anuncio”, aseveró el jefe comunal.Silva agregó que la semana entrante un contingente con niños con discapacidad visitará la ciudad, “la licenciada Saavedra se puso en contacto y coordinó con nosotros, el municipio, y con la escuela especial que funciona en nuestra localidad para que la semana entrante llevemos chicos con algunos padres y tutores, a las piletas inclusivas del Instituto de Asistencia Social”.Por Nuestra Gente todo, Obras y Servicios MunicipalesLa propuesta Por Nuestra Gente todo, Obras y Servicios Municipales es una política pública de intervención en las jurisdicciones municipales en coordinación con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento, con el objetivo de incluir a personas desocupadas, en un esquema formal de empleo para la realización de diversas obras y servicios necesarios para las localidades formoseñas.En este sentido, el intendente comentó como se encuentran las obras garantizadas por este programa, “terminamos en diciembre un alumbrado de doble mano, en un tramo de tres kilómetros, que une la RP3 con la número 6 que va hacia la localidad de El Espinillo. Ya ese tramo quedó totalmente iluminado, lo habíamos hecho en un primer tramo el año ante pasado y ahora lo terminamos gracias a este programa; estamos muy contentos por todo esto y por dar trabajo a nuestra gente”.Por otra parte manifestó que las construcciones de represas para el funcionamiento del agua potable están prontas a finalizar, “pronto tendremos agua potable en nuestra localidad, es una obra muy necesaria ya que solamente tenemos agua de los pozos, así que estamos muy expectantes, es muy deseada, y hay que recalcar que todo esto es financiado un cien por cien por el Gobierno de Formosa”, cerró.