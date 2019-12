Vecinos del Espinillo se convirtieron en donantes de sangre en un acto supremo de amor al prójimo

El servicio de hemoterapia del hospital del Espinillo, llevó adelante una nueva colecta externa de sangre en dicha localidad, oportunidad en la que se captaron nuevos donantes voluntarios y se promocionó en la comunidad la importancia de la donación de sangre para salvar la vida de nuestros semejantes.En lo que fue una jornada exitosa con amplia participación de la comunidad, la colecta tuvo lugar en el mencionado nosocomio. “Contamos con una muy positiva participación de los vecinos interesados en convertirse desde en donantes voluntarios, regulares, seguros y gratuitos. Esto tiene un valor muy significativo para quienes dependen de este líquido vital irremplazable para mejorar su salud y calidad de vida”, explicaron los referentes del equipo de extracción.“Como equipo de salud, estamos muy agradecidos con los donantes y con los colegas que hicieron la promoción en los días previos y que hoy estuvieron al pie del cañón, haciendo el trabajo y colaborando con todo lo necesario para que todo salga bien”, añadieron.PromociónCabe señalarse que, desde la charla informativa previa, se difundieron los beneficios de la donación, sobre todo para las personas que se encuentran en estado delicado de salud, internados y pacientes con enfermedades terminales”.Se explicó en detalle que con una sola unidad de sangre pueden salvarse “entre 3 y 4 vidas luego de la separación de sus hemocomponentes”. La sangre es una necesidad permanente en los servicios de salud ya que no puede fabricarse “es de decir que hasta la actualidad no tiene sustituto”.A lo largo del año y de manera constante, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Centro Provincial de Hemoterapia, el Programa Provincial Sangre Segura y los hospitales de la provincia, se trabaja en campañas de promoción para informar a la comunidad sobre este gesto humano, solidario y altruista por excelencia de amor hacia el prójimo.Las colectas cumplen un rol fundamental porque favorecen el acceso a la donación de sangre a las personas que no son donantes por reposición. La experiencia de la donación es fundamental. Muchos mitos rondan en torno a esto y cuando realmente se concreta la extracción “las personas se informan, pierden el miedo y se dan cuenta del valor que tiene este acto noble y profundamente generoso”, recalcaron los especialistas en hemoterapia.