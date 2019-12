Permanecen internados tres niños heridos por pirotecnia

El director del Hospital de la Madre y el Niño Víctor Fernández confirmó que permanecen internados tres niños que resultaron con heridas por manipulación de pirotecnia. Además, otros cinco fueron evaluados, atendidos y dados de alta.En el caso de los niños que continúan internados, se trata de una niña a quien los médicos debieron amputarle una falange del dedo anular de la mano izquierda, los otros dos con heridas oculares producto de la manipulación de pirotecnia.El médico lamentó estos hechos y recordó en el año 2018 no se registraron heridos de este tipo en la Noche Buena, e instó a la población a “no usar pirotecnia”.“La recomendación es evitar la pirotecnia, el año pasado no hubo ningún paciente internado ni traumatismo por pirotecnia y este año son tres los internados, mas cinco más que fueron atendidos y dados de alta” señaló Fernández para destacar el peligro que significa usar fuegos artificiales al revelar que uno aparentemente “inofensivo” como los conocidos como “fosforitos” fue el causante del daño en los ojos de uno de los pacientes internados.Balance positivoFernández reveló que la semana pasada todas las áreas del Hospital elevaron sus informes, resultando un balance positivo en general, y en los niveles de mortalidad de materna e infantil, en particular, que registraron mejoras.“La semana pasada hicimos un balance anual de todos los servicios, fue muy bueno los diferentes informes que tenemos a nivel de mortalidad materna e infantil, que son nuestra preocupación. Mejoraron mucho, gracias al acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, al gobierno, que son los que nos proveen equipamientos e insumos para poder funcionar, para brindarle lo mejor a las personas que concurren al hospital” precisó Romero Bruno.Dijo que desde el Hospital se trabaja “ tratando de mejorar en la atención y en el tratamiento de cada uno de ellos”.