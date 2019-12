Más de 100 egresados de los cursos de oficios recibieron sus diplomas por la Subsecretaría de Empleo

Este lunes por la tarde, en el Galpón C de la costanera Vuelta Fermosa, 149 personas que se capacitaron en los cursos de oficios brindados por la Subsecretaria de Empleo de la Provincia, recibieron sus diplomas de finalización.Las capacitaciones que llegaron a su cierre son: atención comercial, asistente administrativo, peluquería masculina y barbería, peluquería y estética canina e instalador de Split.Estos forman parte de un total de 45 cursos que se vienen realizando desde Mayo. Teniendo en cuenta que para fines de diciembre el número total de egresados será de 1134.De los formoseños que se capacitaron, 45% son mujeres y 55% hombres; y de ese total el 34% son jóvenes de 18 a 25 años.El subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, brindó detalles del cierre de las capacitaciones laborales y los cursos de formación profesional.Estos cursos fueron llevados a cabo por la Subsecretaría de empleo, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas en articulación con el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia en un proyecto llamado “Todos unidos por la educación para el empleo”, lanzado en abril de este año y no se trata sólo de oficios, sino también de servicios turísticos y redes sociales.“Cuando planificamos a comienzo de año pensamos en la respuesta inmediata para dar a la población y como contamos con un observatorio laboral que se encargue de hacer investigaciones y diagnostico, así pusimos a investigación de dos meses a aquellos empleos que tienen mayor demanda laboral”, explicó Rodrigo Sandoval.Por otro lado, enfatizó que se apuntó a oficios que las personas puedan necesitar en su hogar como primer objetivo y a la vez que estas al finalizar cuenten con un certificado avalado por el Ministerio de Educación de la Provincia.Además, el subsecretario aseguró que están conformando una bolsa de trabajo, la cual está en curso porque “es un proceso bastante complejo y lleva un análisis detallado previo para ejecutarlo”.Sandoval aseveró que todos los cursos fueron muy concurridos porque la difusión fue impecable: “solemos abrir los cupos a la mañana y al mediodía no hay más, destacó.“No buscamos que sea masivo en cuanto a la cantidad sino que siempre tenga un cupo de 25 o 30 alumnos, no excedernos en el número porque consideramos que es la cantidad más viable para que todos puedan prestar atención y hacer la práctica de la capacitación laboral porque no solo es teoría también práctica”, argumentó el funcionario.Y agregó: “El cupo es limitado pero vamos renovando la oferta para que sigan accediendo las personas”.Por otro lado, resaltó que el 30% de los egresados están trabajando porque “son cursos de salida inmediata” y que al mismo tiempo, se trabaja en la inserción laboral de los mismos.“Algunas empresas se comunicaron para solicitar el personal certificado que tenemos, nosotros diseñamos el CV, lo preparamos para la entrevista laboral y derivamos a la empresa”, contó Sandoval.Pero de todas maneras, relató que al finalizar la cursada atraviesan una etapa de trayecto formativo previo a la inserción laboral.“Donde hablamos de contabilidad, finanzas, los amigos de Economía Social nos acompañan y enseñan sobre como asociarse, hacer cooperativas o consorcios”, manifestó Sandoval.Y siguió: “También la Subsecretaría de Desarrollo Económico brinda capacitaciones sobre los créditos que tenemos y el curso de marketing digital, es decir ese alumno termina haciendo su página web al finalizar el trayecto formativo”.También, Sandoval formuló que el objetivo final es lograr que el egresado se incorpore al mercado laboral, sobre todo en el sector privado.“Porque esta crisis económica nos pegó muy fuerte, estos cuatro años fueron fuertes pero hay empleo para el que trabaja con calidad. Nosotros tenemos que darles una mano y brindarles posibilidades para que encuentren o crean esta oportunidad”, sentenció.Aparte de estas capacitaciones, desde la Subsecretaría de Empleo se llevó adelante el programa “Pienso, luego elijo”, que consistió en talleres de vocación profesional y orientación integral al que asistieron 150 jóvenes.“Permiten que el joven no solo elija que carrera o trabajo elegir, sino que tenga un proyecto de vida, qué va a elegir y cómo y cuándo lo hará”, indicó el subsecretario.En otra línea, Sandoval habló sobre el programa llamado “Proyecto ocupacional”, que se trata de diversos talleres que apuntan a que las personas desarrollen sus habilidades técnicas y modo de desenvolverse en la comunicación el otro.Al mismo asistieron 35 personas que al finalizar la charla aprendieron a diseñar un currículum vitae y adquirieron distintos tipos de recursos discursivos para desarrollar una entrevista laboral efectiva.Por último, lanzaron un curso de instalación de aparatos electrónicos para energía renovable y dos cursos creados y diseñados por el Observatorio laboral sobre el área comercial y área administrativa, “que son distintos tipos de conocimientos ensamblados en un curso”.