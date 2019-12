La Policía de la provincia explicó en qué consistirán los controles en estas fiestas

El Subcomisario Carlos Vera, brindó detalles acerca del Plan de Acción preventiva “Todos unidos por la vida, verano 2019/20”, que delineó el Gobierno de la provincia junto con el Ministerio de Gobierno, justicia, seguridad y trabajo a través del cuerpo de policías de Formosa, que se empezó a implementar desde el 7 de diciembre pasado.“Estas tareas tienen que ver con seguridad ciudadana por un lado y seguridad vial por el otro, que se va a extender hasta el 10 de marzo de 2020”, manifestó.Y siguió: “Se incrementa la cantidad de efectivos que salen a trabajar a las calles, también desde la Jefatura de policía el personal que cubre comúnmente tareas administrativas, se suma al trabajo de calle y en algunos casos a los controles en ruta”.Además, se pone a disposición más móviles y efectivos a través de una orden de operaciones, distribuidos de manera equitativa tanto para el interior como para capital; y elementos tecnológicos para brindar seguridad en lo que respecta a la tarea preventiva.Para las fiestas de Navidad y Fin de Año, el 100% del personal policial estará a disposición de estos controles, es decir, la mitad los días 24 y 25 y la otra mitad el 31 y 1, lo que hace un número de 2600 policías por fiesta aproximadamente.Respecto a los operativos en las fiestas privadas en puntos alejados de la ciudad, Vera afirmó que se llevarán a cabo los controles correspondientes y “en caso de detectarse cantidad importante de personas donde haya consumo de bebidas alcohólicas y presencia de menores consumiendo, se va a hacer cesar la fiesta y requerir en principio la autorización municipal, de no cumplir con esto se va a dar por culminada la actividad que se lleve adelante”.Por otra parte, apuntaron a los controles de prevención de accidentes fatales, ya que “toda persona sabe que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol”.“La actividad que realiza la policía en las calles es siempre preventiva y para brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad, para prevenir siniestros fatales y preservar la vida del conductor y de terceros”, aseguró.En ese sentido, Vera relató que el fin de semana, el organismo realizó un total de 130 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, de las cuales 55 fueron por conductores alcoholizados.“Hay que destacar que los controles tienen por objetivo prevenir alguna situación grave que pueda subsitarce y se hace hincapié en los controles de alcotest principalmente”, manifestó.También sacaron de circulación 18 motos y retuvieron más de 50 licencias de conducir por no acatar la Ley de Tránsito.“Si se le retiene la licencia de conducir no pueden realizar otra actividad hasta que regularicen el pago de la multa y su presentación al Tribunal de faltas municipal”, sentenció el Subcomisario.