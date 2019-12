La Federación Económica Formoseña espera trabajar con el Gobierno y los sindicatos para reactivar el país

Enrique Zanin, el presidente de la Federación Económica Formoseña, reflexionó acerca de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández para recuperar a la Argentina de la crisis que atraviesa.“Es una situación muy compleja, uno de los temas fundamentales es trabajar como el gobierno actual lo está haciendo es decir sobre las economías regionales y reactivar el consumo. Es lo que se necesita para que la economía pueda salir y empezar a trabajar las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las economías regionales como la nuestra”, sostuvo.Y valoró el aumento en jubilados, bonos y demás recursos monetarios que suman aproximadamente 100 mil millones de pesos y que dispuso el Gobierno a modo de inversión para la reactivación del mercado interno.“Creo que más allá de las facultades que tiene el poder ejecutivo de hacer un aumento por decreto, convoca a todos los sectores: empresariales, gremialistas, del gobierno que están involucrados para que ver de qué forma se puede pagar este aumento que oscilaría de acuerdo a los informes que uno está teniendo entre 5 mil y 8 mil pesos”, explicó.Y aclaró: “Lo que no sabemos es si va a ser parte del sueldo o como un anticipo a los futuros acuerdos que después se vayan a lograr desde el punto de vista de las discusiones gremiales. Eso lo va analizar el presidente de la Nación con las autoridades de cuarto grado, convocadas en la casa Rosada”.Otra de las cuestiones que destacó Zanin, es cómo repercutió la asunción de una nueva conducción del país en los mercados: el riesgo país bajó, los bonos subieron, las inversiones también y “creo que esto es muy importante porque es como nos están viendo de afuera a los argentinos en este momento porque veníamos en caída”.También manifestó que el gobierno pidió “un esfuerzo por cada sector, tanto del agropecuario como de los sectores comerciales, industriales, donde en forma conjunta tendríamos que trabajar por el país para volver a ponerlo en marcha”, porque no había un lineamiento o planificación hacia dónde iba la economía.“Aun no la hay pero hay un rumbo muy importante, donde cada empresario, comerciante, industrial sabe donde tiene que ir con el sistema al cual pertenece, es muy claro y preciso”, aseguró.Y siguió: “Antes se tomaban medidas y nadie sabía absolutamente nada, sobre todo porque beneficiaban a las grandes corporaciones y se estaba esperando el famoso efecto derrame que nunca llegó a las economías regionales ni PyMes”.Por otro lado, afirmó que la tarea del Gobierno, además de poner de pie a Argentina, es la de pagar deudas no sólo a niveles internacionales sino también internas que contrajo el país como muchas provincias, “excepto la nuestra que no tiene ningún tipo de deuda en base a un control económico y político que lleva adelante el Gobernador de la provincia”.Por último, se refirió al pago de sueldos y aguinaldo en Formosa y aseveró que “todo lo que sea ingreso de dinero en el sistema económico provincial reactiva la economía”.“Hoy los comercios están trabajando prácticamente a un porcentaje muy elevado en sus ventas y eso beneficia a todos los sectores empresariales y yo creo que el esfuerzo que hace la provincia en este caso, tenemos que también nosotros ser responsables solidariamente con los que menos tienen”, expresó.Y finalizó: “Por eso todos estos acuerdos y compromisos simbólicos que se están llevando adelante con el Gobierno nacional, van a ser fructífero porque actúan las tres patas: gobierno, empresarios y gremios, que normalmente existían en la época de Perón donde se ha hecho una alianza entre los tres sectores para beneficios de todo un país”.