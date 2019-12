La Cocina Inclusiva del IAS realizó cerró su ciclo 2019

Este martes se realizó el acto clausura del ciclo 2019 del Programa Cocina Inclusiva impulsado por el Instituto de Asistencia Social (IAS) en convenio con el IGA y NUTRIFOR, destinado a personas con discapacidad.Más de 45 estudiantes fueron acompañados por el equipo de trabajo de Juego Responsable y recibieron sus certificados con la presencia de autoridades, otros alumnos y familiares.Franco, uno de los docentes a cargo, declaró que es el segundo año consecutivo que llevan adelante el programa que tiene por objetivo brindar un espacio accesible y de disfrute para las personas con discapacidad en forma gratuita y acompañados por sus familias.“Se trabaja con productos formoseños, porque se firma un convenio con la planta NutriFor donde se procesan estos productos de los pequeños agropecuarios de la provincia”, explicó.Y agregó: “Se apunta a lo recreativo y disfrutes, no a lo profesional. Eso no quita que hay personas con condiciones de poder ser el día de mañana un profesional en la cocina pero se apunta al disfrute tanto de la persona con discapacidad como de la familia”.En ese contexto, los estudiantes pudieron entretenerse, disfrutar, aprender, conocerse y prepararse para una nueva edición el año entrante.Rolando Beterette es una de las personas que accedió a este Programa y se mostró agradecido tanto con el IAS como con el Gobierno de la provincia por la “oportunidad de trabajar con la profe desde hace dos años”.“Aprendimos a hacer fideos, pizza y galletitas. Estoy muy contento y estamos queriendo seguir el año que viene”, contó.Además, relató que en su casa cocina todo lo que aprendió en el curso y que sus menús favoritos son la chipa y la sopa paraguaya.“Antes de esto yo no hacía ninguna actividad y ahora esto me pone muy contento”, aseguró.Por su parte, el docente a cargo, expresó: “El año que viene si Dios quiere, vamos a tratar de agrandar la población y agregar otros días como ya hicimos este año”.Las actividades del Programa inician en concordancia con el ciclo lectivo, aproximadamente en marzo, pero desde el IAS se avisará a la comunidad.Las personas que se quieran sumar deben presentar como requisitos una fotocopia de su DNI, certificado de discapacidad y en caso de que sea menor, estar acompañado por un tutor familiar, para asistir a las clases que se dictan en el Instituto Gastronómico Las Américas.