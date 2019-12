"El Gobierno de Macri destrozó la agricultura familiar"

Atilio Zayas, trabajador de la Delegación Formosa de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, quien fuera despedido por la gestión macrista y luego reincorporado a instancias de la Justicia, denunció que "el Gobierno de Mauricio Macri destrozó la actividad de la agricultura familiar que realizábamos con los pequeños productores y originarios de todo el país".El trabajador de AG con más de 20 años de antigüedad es miembro de la comisión directiva de ATE y congresal nacional de la CTA. Fue consultado sobre lo que dejó la gestión de Macri al frente del Ejecutivo Nacional y del formoseño Ricardo Buryaile como ministro de Agroindustria de la Nación.En tal sentido, contextualizó recordando que "nuestra tarea en este organismo comenzó hace más de 20 años con programas sociales agropecuarios y a medida que fueron pasando los Gobiernos fuimos poco a poco creciendo con las organizaciones de campesinos de las distintas localidades, dando a conocer la necesidad de trabajar por ejemplo con los productores indígenas"."Este crecimiento se acentuó y con los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner dejamos de ser un programa y pasamos a formar parte de una Secretaría con importancia dentro del Ministerio de Agricultura o Agroindustria", explicó.Luego, con la llegada a la Presidencia de Macri y a la cartera nacional de Buryaile "pasamos una muy fea situación y a través de nuestra organización en ATE los trabajadores de Agricultura Familiar fuimos peleando por la situación de precariedad que iba avanzando"."El Gobierno de Macri destrozó la actividad de la agricultura familiar que realizábamos con los pequeños productores y originarios de todo el país, no solamente en la provincia de Formosa", denunció.Hizo notar Zayas que "como contábamos con un ministro formoseño, que en ese momento era Buryaile, esperábamos que haya otro tipo de situación, pero fue totalmente lo contrario y en los primeros meses de Gobierno de Macri y de Buryaile como ministro nos empezamos a dar cuenta de que la agricultura familiar y los pequeños productores no iban a existir para ellos"."Ni bien empezó la gestión macrista ya empezamos a denunciar el vaciamiento institucional y que se venían los despidos -remarcó-. De hecho, con Buryaile como ministro fuimos a Paseo Colón al 900, frente al Ministerio, y con todo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, cortamos la avenida para denunciar más de 140 despidos que en ese momento había en el país".Aseveró que "cuando Buryaile dice que no echó trabajadores seguramente habla de Formosa porque a los formoseños no alcanzó a echarnos, ya que no estaba más, lo habían despedido", evidenciando que con el formoseño como titular de Agroindustria "ya había despidos a nivel país de nuestros compañeros, por lo que denunciamos que ellos apuntaron directamente a lo que no les interesaba: el trabajo que veníamos haciendo con los pequeños productores"."Sabíamos que los que nos estaban gobernando eran empresarios, la agricultura familiar no era de su interés -reprochó-. Teníamos esperanzas, pero la verdad es que no fue así. Destruyeron y destrozaron la institución, familias de todos los compañeros, han despedido a más de 800 trabajadores en el país, quienes se quedaron sin su fuente de trabajo. Se trataba de personas con más de 15 y 20 años de trabajo, profesionales, veterinarios, agrónomos, zootecnistas, técnicos de terreno que trabajaban con pequeños productores e indígenas".Marcó que "fue un verdadero desastre lo que hicieron no solamente con nuestra fuente laboral, sino con la desatención a los pequeños productores. Y lo más indignante para los trabajadores de Formosa fue que teniendo un ministro formoseño hayan despedido a más de 20 profesionales que trabajaban en terreno, junto al Ministerio de la Producción y el PAIPPA de la provincia, para incorporar a gente que nada tenían que ver, eran militantes de Cambiemos, remiseros y amigos de Buryaile", concluyó.