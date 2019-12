Insfrán presidió incorporación de nuevos oficiales policiales

Un claro llamado al “máximo compromiso con la comunidad” por continuar mejorando la seguridad pública a favor del pueblo formoseño, se hizo este viernes en el marco del acto de promoción de Oficiales Ayudantes y Técnicos Superiores en Seguridad Pública de la Policía Provincial.Fue en la plaza de armas del Instituto Superior de Formación Policial donde se llevó a cabo esta ceremonia presidida por el gobernador Gildo Insfrán. Se trató de la XLII promoción de oficiales ayudantes, la décima de Técnico Superior en Seguridad Pública y segunda de Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria, quienes recibieron sus sables y despachos que los acredita haber sido promovidos del Instituto Superior de Formación Policial.Entre las autoridades se contó el vicegobernador Eber Solís, el presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera, el ministro Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, el intendente Jorge Jofre, ministros del PEP, entre ellos el de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, el jefe policial, comisario general Walter René Arroyo.Asistieron también legisladores provinciales, autoridades de los demás poderes del Estado, y familiares de los flamantes oficiales.Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno Marcha Formosa, el director del Instituto Superior de formación policial. comisario Christian Edgardo Rivero formalizó el cambio de abanderados de las enseñas nacional y provincial de los cadetes con mejor promedio del instituto.Luego fue el turno de la bendición de los sables, por parte del capellán policial, subcomisario Salvador Gurrieri, tras lo cual el gobernador encabezó la entrega de sables y despachos a los flamantes egresados.Al hablar ante los presentes, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Abel González llamó a los policías a trabajar con el mayor compromiso hacia su comunidad desmitificando el antiguo tratamiento de policía “dura” por una más “humana” y que busca la resolución de conflictos.“No es una profesión fácil, pero tiene un alto compromiso con el otro” resumió el funcionario.Dijo que el acto de egreso es “Es muy particular, es de alta política pública porque es de la educación pública formoseña, en materia de seguridad, de las políticas sociales de Formosa, de un modelo que brega por mejorar la calidad de vida de las personas que eligieron la provincia como ámbito para desarrollarse”.Recordó González que acompañó a un grupo de cadetes que tuvo la iniciativa de reunir a la comunidad en una actividad recreativa y solidaria.“En su momento no fueron comprendidos por quienes debían. Es más, los tildaron de payasos, pero nosotros no lo permitimos y apoyamos la iniciativa y todavía vivo ese momento de felicidad de los niños del barrio compartiendo una jornada de juegos con los cadetes y personal de la policía inclusive un comisario general disfrazado de Papa Noel. La construcción de seguridad implica que la policía es miembro de la comunidad” relató.Dijo que se trató de un “abordaje diferente” que tuvo un alto impacto comunitario.“Quiero desmitificar la imagen de una policía lejana, dura, a la imagen de esta policía humana, que estamos llevando adelante los formoseños, que tiende su mano para la solución de cualquier problema, que constituye un canal para buscar la solución” subrayó al tiempo que pidió a los jóvenes “un altísimo compromiso para con nuestra tierra”.