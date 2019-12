Fernández Patri: “Esta ley busca atender a quienes más lo necesitan y sentar las bases para reactivar la producción.”

La Cámara de Diputados de la Nación trató la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública argentina. El diputado nacional Ramiro Fernández Patri, señaló que esta ley busca atender a quienes más lo necesitan por eso se les está destinando dinero para que puedan solucionar su situación más básica, y sentar las bases para reactivar la producción. “Hay que tener en cuenta que esta ley se propone en el marco de una Argentina que al inicio del gobierno de Macri tenía el 5,5% de desempleo y que luego lo duplicó; una deuda del 30% del PBI que luego la triplicó llevándola al 90%. Asimismo, la pobreza estaba por debajo del 30% y ahora está por encima del 35%, lo mismo ha pasado con la pobreza en los niños de entre 0 a 14 años que ahora está por arriba del 60%. Entonces hoy tenemos desempleo, endeudamiento, inflación del 55%, todas variables macroeconómicas que han sido negativas o no han mejorado durante el gobierno de Macri,” afirmó Fernández Patri.El legislador nacional explicó, además, los puntos más relevantes de la ley como el aumento de los $5000 para los jubilados que cobran la mínima en dos bonos, en diciembre y enero, y el bono de $2000 para la Asignación Universal por Hijo de enero y febrero. Así como también, la reactivación de las pymes, a través de la liberación de las cargas y deudas con el fisco, haciendo una moratoria y reduciendo alícuotas y la emergencia sanitaria que garantizará medicamentos a los sectores más necesitados.Por otro lado, Fernández Patri agregó que la ley apunta a cambiar un modelo de acumulación y crecimiento económico, que llevaba adelante Macri, donde pagaban los costos las grandes mayorías populares, con tarifas que aumentaron más del 1000%, por ejemplo en los servicios públicos, por un modelo de desarrollo económico y de redistribución de la riqueza. “En ese sentido, las tarifas se congelan por 180 días para hacer una revisión de los cuadros tarifarios, pero esto no sólo beneficia a las clases más bajas, sino que también beneficia al conjunto de los argentinos y permite abaratar los costos de la producción.”Otro eje central de la ley es el aumento de los derechos de exportación o “retenciones”, que tienen un límite de 33% para la soja, un 15% para el maíz y trigo y un 5% para las economías regionales. “Esos fondos se destinarán al financiamiento de la Anses, lo cual significa que esos sectores productivos estarán contribuyendo hacia los sectores sociales que hoy más lo necesitan,” remarcó Fernández Patri.Asimismo, Fernández Patri dio detalles sobre el impuesto “PAIS” el cual es un impuesto del 30% para aquellas personas que compran servicios extranjeros con tarjeta de crédito y débito, o compran dólares para atesoramiento o viajan al exterior. “Lo que se recaude de esos fondos, un 30% irá destinado a un fondo que busca generar viviendas sociales, erradicación de villas y reactivación del turismo local, mientras que el 70% restante será destinado a la Anses para financiar la seguridad social. Hoy en día, tres trabajadores no sostienen a un trabajador pasivo, cambiaron las relaciones de trabajo, entonces hay nuevos impuestos que están contribuyendo a pagar la seguridad social y no solamente los hacen los aportes patronales. La Argentina está transitando este problema que es mundial, y este gobierno lo decide enfrentar de esta manera.” Añadió Fernández Patri: “Esta es la piedra basal del modelo económico que va a poner en marcha Alberto Fernández y necesita seis meses para paralizar los aumentos de muchos costos que tienen los argentinos y poder poner en marcha todo el sistema productivo.”Para finalizar, el diputado nacional remarcó que esta ley es parte de un plan integral, y no una medida aislada. “Esto va acompañado de infraestructura, ¿de qué sirve que un pequeño productor tenga bajas retenciones o nulas pero no tenga obras de infraestructura, de acceso a sus campos, que no tenga energía eléctrica? Toda esa federalización de la obra pública va ir acompañando este plan para que la Argentina pase de un modelo de especulación financiera a otro modelo de producción. Por último, esta ley brindará al Presidente las herramientas para que pueda renegociar la deuda externa que deja el gobierno de Macri con el FMI de más de 55 mil millones de dólares,” finalizó Fernández Patri.