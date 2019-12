Insfrán reivindicó al peronismo como herramienta facilitadora de la ciencia y tecnología

“Son los hijos de un modelo político, del Modelo Formoseño que supimos con unidad, organización y solidaridad mantenernos firmes ante un gobierno nacional que trataba de destruirnos a toda costa” señaló.



Más adelante recordó al Papa Francisco como un líder mundial que tiene claros sus conceptos sobre la inequidad existente en este mundo globalizado: “porque dice que el problema es la distribución de la riqueza, exagerada concentración de riqueza en mano de pocos” (…).



“Vara alta”



En forma irónica Insfrán comentó que escuchaba recientemente al ex presidente Mauricio Macri decir que dejó la “vara alta” y señaló que “es cierto, alta en desocupación, en endeudamiento, inflación, millones de argentinos que no tienen para comer. Pero como es un mentiroso contumaz, decía que dejó un país para crecer” y se preguntó como ocurrirá esto si la Argentina se encuentra “destruida”.



Recordó también que la ex presidenta Gabriela Michettti anunció varias veces que se vislumbraba una “luz al final del túnel que nunca apareció”, al contrario- dijo” “Cada vez que entrabamos al túnel era más oscuro”.



No obstante este panorama sombrío aparece con una esperanza depositada en Alberto Fernández y Cristina Fernández.



“Quiero recalcar que si yo no hubiera sido peronista, este acto hoy no lo estábamos realizando” enfatizó.





Baradaco



Al hablar durante el acto, el director de carrera Miguel Baradaco recordó que los egresados son oriundos de Formosa, Pirane, Clorinda, el colorado, fontana, El Espinillo e incluso una joven de Asunción (Paraguay).



“Tuvimos que explorar nuevas formas de aprender. Jornadas de siete horas intensivas y productivas, muchas materias se dictaban en paralelo, se enseñó la comprensión, resolución de problemas, proyectos integradores, se lograron desempeños competentes, trabajando en equipo, con valores éticos” contó.



Reveló que el 44% de los egresados son mujeres, destacable para una carrera de este tipo y que de los 32 alumnos iniciables, 29 culminaron la carrera.



Destacó que los estudiantes presentaron proyectos de desarrollo de software, abordaron problemáticas del pequeño productor, salud, emprendedorismo, ayuda y orientación al joven del interior en orientación escolar.



“Esto fue posible porque el gobierno de Gildo Insfrán tiene políticas de Estado donde la educación tecnológica es pilar, con inclusión y equidad, genera condiciones” al tiempo que destacó las becas que posibilitaron el estudio a estudiantes del interior provincial.



Al hablar a los egresados les dijo que “Ustedes demuestran que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar metas importantes, dejan huella para nuevos soñadores. Estamos orgullosos de ustedes”.



Fernández



Por su parte, el director del Instituto Politécnico Rubén Fernández dijo que “se respira un aire distinto en el país, acá en Formosa se respiró el mismo aire siempre, que bueno que la Nación se está alineando con la provincia”.



Comentó que “Cuando me convocó el señor gobernador hemos tenido las charlas suficientes para ir viendo para a donde va este proyecto. Vale la pena embarcarse en este desafío con jóvenes y docentes formoseños que pudieron soportar todo el rigor al que los sometimos”.



“Les estamos pidiendo una rigurosidad de horas, que fue grata la sorpresa, que el 91% llegaron exitosamente hasta el final, qué bueno, porque en el fondo es si esta primera vez llegamos con este porcentaje de éxito al fin de la cursada, quiere decir que tenemos una buena semilla en esta provincia, que el terreno es más fértil de lo que se puede pensar, se pueden poner cosas más desafiantes” se entusiasmó.



Recordó que atravesaron épocas difíciles en el país y las superaron, y resaltó la importancia de las becas para los alumnos del interior provincial, que les permitió continuar estudiando en la Capital.



Señaló el docente que el año que viene terminará la primera cohorte de técnicos superiores en mecatrónica, destacando que el sistema de educación superior ya empezó a dar frutos en los primeros dos años.



Zorrilla



Durante el acto también tuvo palabras hacia los presentes el ministro de Educación Alberto Zorrilla quien señaló que “La tecnología sola por sí misma es peligrosa, tiene que tener un fuerte fundamento ético, si no lo tiene, el tecnólogo será un elemento distorsivo de la comunidad”.



“En nuestra comunidad organizada, modelo de provincia, lo más importante es la ética, la identidad, como se remarcó desde esta carrera (…) Aquel que se cree más que otro por saber algo más, tiene el espíritu quebrado, y eso es lo que tenemos que recomponer, porque cada vez que despreciamos a alguien, dejamos de ser humanos. Y nuestra ideología es profundamente humanista y cristiana” añadió.



“Es demasiado el esfuerzo que hicieron, como para tirarlo por la borda, por falta de humanidad, este consejo es para todos los están terminado una carrera en otros lugares” precisó el funcionario.



En tanto la egresada Ayelén Cristaldo dijo que “Estamos preparados para integrarnos al mundo laboral, no solo por el esfuerzo que hicimos, sino por la disposición de los profesores. Gracias al gobierno provincial, al Instituto por ponernos una carrera tan beneficiosa, por las becas que tanto ayudaron a nuestros compañeros, por los excelentes profesionales que nos acompañaron, por llevarnos y traernos todos los días”.









