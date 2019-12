El Municipio intensificó tareas en diferentes sectores del ejido urbano

Durante la jornada del sábado 28, las diferentes dependencias que integran la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, desarrollaron tareas de mantenimiento de arterias, limpieza de desagües pluviales, cuneteo con carga directa y recolección de residuos no convencionales en diferentes sectores de la ciudad.Los trabajos planificados se realizaron en los siguientes conglomerados:Villa del CarmenSe llevaron adelante acciones de limpieza y cuneteo con carga directa alrededor de las Manzanas 49 y 52 del Lote Rural 189, en la zona Este del barrio.Villa LourdesTuvieron continuidad los trabajos de perfilado, relleno y reacomodamiento de ripio sobre la calle José M. Cabezón, entre Carlos Ayala y Av. Juan B. Cabral.de NoviembreCuadrillas municipales y cooperativistas realizaron tareas de desmalezado, limpieza y perfilado en calles internas del barrio.La AlboradaProsiguen las acciones de limpieza y perfilado de arterias internas, complementadas con la recolección de residuos no convencionales.Lote 111Agentes comunales, empleando maquinarias, acentuaron las tareas de perfilado y relleno de arterias internas.Circuito CincoEn el barrio 7 de Mayo tuvieron continuidad las tareas de limpieza, cuneteo manual, levantamiento de basura no convencional y perfilado de calles internas; mientras en el barrio Luján prosiguen las acciones de limpieza y perfilado de arterias y en el barrio Las Rosas se intensificaron los trabajos de desmalezado, limpieza y cuneteo con carga directa en sectores internos.